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0-0. España, sin gol en su estreno contra Cabo Verde

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Atlanta (EE.UU.), 15 jun (EFE).- La selección española se quedó sin gol en su primer partido en el Mundial 2026 contra Cabo Verde, con la que empató a cero, tras acumular pases, ocasiones y dominio sin tino sobre la portería contraria durante todo el duelo, en la primera jornada del grupo H del torneo. EFE

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