0-0. España, sin gol en su estreno contra Cabo Verde

Atlanta (EE.UU.), 15 jun (EFE).- La selección española se quedó sin gol en su primer partido en el Mundial 2026 contra Cabo Verde, con la que empató a cero, tras acumular pases, ocasiones y dominio sin tino sobre la portería contraria durante todo el duelo, en la primera jornada del grupo H del torneo. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
El Birmingham City ejerce la opción de compra de 7 millones por el colombiano Jhon Solís
Luka Doncic reaparece en Madrid tras someterse a un tratamiento por lesión isquiotibiales
Aina Calvo destaca la preparación de la Policía Nacional en materia de seguridad en un marco de "constante evolución"
El PSOE cambia el régimen de dietas, viajes y gastos tras el caso Leire
La juez y el fiscal del caso Adamuz rechazan entregar a Renfe las llamadas al 112
MÁS NOTICIAS