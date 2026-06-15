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La Guardia Civil constata medio millón de euros en las cuentas del comandante investigado en el 'caso Koldo'

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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha cuantificado en 495.182 euros el dinero en las cuentas investigadas del comandante Rubén Villalba, imputado en el 'caso Koldo'.

Así lo expone en un informe patrimonial, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que toma como referencia el último movimiento registrado en las mismas antes de ser detenido en 2024.

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También ponen el foco en pagos de Villalba, a quien la investigación señala por facilitar presuntamente teléfonos desechables a la supuesta trama, para la adquisición de un reloj de la marca Rolex por un total de 10.050 euros.

Dicho eso, los agentes recuerdan que ya detectaron en anteriores pesquisas 145.000 euros en ingresos "de origen desconocido" al comandante, un "gran volumen" que fue en aumento a partir de 2019.

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Los investigadores cuantifican esos "abonos de origen desconocido" en el periodo analizado, que va de 2017 a 2023. "A pesar de haberse detectado ingresos en efectivo netos" por esa cantidad, "no se tiene constancia de que se haya realizado declaración alguna de los mismos por parte del investigado a la Agencia Tributaria", advierten.

CAÍDA DE LOS GASTOS CON TARJETA Y DE LAS RETIRADAS DE EFECTIVO

Apuntan además a una "disminución de los gastos con tarjeta del núcleo familiar analizado", a la vez que llaman la atención sobre la "reducción de las retiradas de efectivo en cajero, llegando a ser nulas en 2021 y 2022".

"La unión de ambas circunstancias carecía de lógica económica, quedando como única explicación la existencia de una fuente de efectivo de origen desconocido, más allá del observado en sus ingresos en cuentas", agregan.

Para la UCO, "todo ello reforzó la hipótesis criminal de que por parte de la presunta organización criminal se habrían realizado pagos a Rubén en contraprestación por sus actuaciones en beneficio de la misma".

También inciden en que la relación de Villalba con el presunto conseguidor, el empresario Víctor de Aldama, habría comenzado en septiembre de 2019, "habiéndose detectado indicios de pagos en efectivo del segundo al primero a partir de 2021".

UN EMPRESARIO RECIBIÓ 100.00 EUROS DE ALDAMA

Respecto al empresario Rogelio Pujalte, dueño del Depósito Judicial de Murcia, la UCO remarca que su principal fuente de ingresos corresponde a transferencias recibidas, que superan los 5,2 millones de euros en el periodo investigado, de 2019 a 2024, frente a un total de 9,7 millones de ingresos totales en esos años.

Los agentes remarcan en un informe sobre sus cuentas, al que ha tenido acceso esta agencia de noticias, que el empresario "mantenía contacto directo con Koldo" García y que una sociedad de Aldama transfirió 100.000 euros a una mercantil de Pujalte el 30 de julio de 2020, de los que transfirió una "parte sustancial de los mismos" a Depósito Judicial.

"Una vez examinados los datos reflejados en la tabla anterior, se observa que durante el periodo analizado se registraron ingresos por importe total de 9.728.103,77 euros", señala.

Además de las transferencias, la UCO cifra en 1,8 millones de euros el dinero recibido a través de cheques, talones y pagarés; 1,3 millones, que se corresponden a "ingresos catalogados como pago de expediente"; 1,2 millones provenientes de préstamos, y 23.000 "en concepto de nómina o pensión", sin apuntar a irregularidades.

Por otro lado, los agentes relatan "los datos reflejados en la tabla anterior, se observa que durante el periodo analizado los adeudos ascendieron a 11.624.407,47 euros", e indican que se destinaron más de 198.000 euros a productos de inversión, al tiempo que se recibieron 2,9 millones "procedentes de operaciones de liquidación, rescate o reembolso de productos financieros".

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