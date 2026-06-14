Paul Seixas se retira en la última etapa del Tour de Auvernia-Ródano-Alpes

Redacción deportes, 14 jun (EFE).- El francés Paul Seixas (Decathlon) ha abandonado el Tour de Auvernia-Ródano-Alpes en el trascurso de la octava y última etapa que se disputa entre Beaufort y Plateau de Solaison - Brison, a consecuencia de las molestias producidas por la caída que sufrió el pasado sábado.

Seixas (Lyon, 19 años), ganador de la Itzulia 2026 y gran esperanza del ciclismo galo para el Tour de Francia que empieza en Barcelona el 4 de julio, comenzó la etapa como séptimo en la general, con opciones de triunfo final, pero su condición física no le permitió superar el Col du Pré, primera dificultad de la jornada reina.

PUBLICIDAD

Una retirada preocupante a tres semanas del inicio del Tour. El corredor se centrará en recuperar su mejor nivel para su debut en la Grande Boucle.

"La salida era muy dura, la subida al Col du Pré demostró que Paul no se encontraba en las mejores condiciones y decidimos parar y pensar en la recuperación", dijo el director del Decathlon.

PUBLICIDAD

Tampoco terminará la prueba el colombiano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), quien se bajó de la bicicleta en la primera parte de la etapa. EFE