La Aemet alerta a los españoles que viven en estas regiones por las tormentas de esta tarde: “Los chubascos podrán ir acompañados de granizo y rachas muy fuertes de viento”

Mapa de avisos por tormentas para este domingo, 14 de junio de 2026. (Aemet)

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera que esta tarde está macada por un aumento de la actividad tormentosa . “Ya se están registrando chubascos en zonas del interior, y esta tarde de domingo se extenderán a más zonas”, ha alertado el organismo a través de sus redes sociales, donde también ha adelantado de que “los chubascos podrán ir acompañados de tormenta, granizo y rachas muy fuertes de viento”.

Ante este escenario, el organismo ha activado los avisos en nivel amarillo (riesgo bajo) en las siguientes regiones:

Asturias

La Aemet prevé lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora en la suroccidental asturiana y en la cordillera y Picos de Europa. Además, se esperan tormentas con probabilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento en estas mismas zonas.

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Cantabria

Los avisos en Cantabria afectan a Cantabria del Ebro , donde se esperan lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. También están activados avisos por tormentas en Liébana, Centro y valle de Villaverde y Cantabria del Ebro, con probabilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento.

Cataluña

En el Prepirineo de Barcelona, la depresión central de Barcelona, el Pirineo de Girona, el Pirineo de Lleida y la depresión central de Lleida se esperan lluvias de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. Las tormentas en estas zonas pueden ir acompañadas de granizo de hasta 2 centímetros de diámetro y rachas de viento superiores a 70 km/h. En el Pirineo de Lleida, el aviso afecta al norte de la zona.

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Andalucía

En Granada, las comarcas de Guadix y Baza están bajo aviso por tormentas que pueden dejar rachas muy fuertes de viento. En Jaén, los avisos por tormenta afectan a Cazorla y Segura, así como a Capital y Montes de Jaén, con posibilidad de rachas muy fuertes.

Las lluvias abundantes pueden propiciar que se adelante e intensifique la polinización de ciertas plantas, lo que puede derivar en una sintomatología más fuerte de las alergias estacionales al polen (Europa Press)

Castilla y León

Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora presentan avisos por tormentas con probabilidad de rachas muy fuertes y, en muchos casos, posible granizo. Las áreas incluidas son la meseta, el sistema Central, el sur de las provincias y las zonas de cordillera .

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Castilla-La Mancha

Las zonas de La Mancha albaceteña y de Ciudad Real, Alcaraz y Segura, Montes del norte y Anchuras, Alcarria conquense, La Mancha conquense , Serranía y Alcarria de Guadalajara, así como la Sierra de San Vicente, Valle del Tajo, Montes de Toledo y La Mancha toledana en Toledo, están bajo aviso por tormentas que pueden ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento y, ocasionalmente, granizo.

Extremadura

En Badajoz, los avisos afectan a Vegas del Guadiana, La Siberia extremeña y Barros y Serena . En Cáceres, se incluyen el norte, Tajo y Alagón, la meseta cacereña y Villuercas y Montánchez . En todas estas áreas se espera probabilidad de tormentas con rachas muy fuertes y sin descartar granizo.

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Chubascos registrados en en zonas del interior hasta el medio día de este domingo. (Aemet)

Galicia

La montaña y el sur de Lugo , así como el Miño, sur y montaña de Ourense y Valdeorras , están bajo aviso por tormentas con posible granizo y rachas muy fuertes de viento.

Comunidad de Madrid

La Sierra , la zona metropolitana y Henares , así como Sur, Vegas y Oeste, se encuentran bajo avisos por tormentas, que pueden ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento y, en ocasiones, granizo.

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