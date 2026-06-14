Medios terrestres y aéreos trabajan en la extinción de un incendio en Alpandeire (Málaga)

Málaga, 14 jun (EFE).- Un dispositivo formado por medios terrestres y aéreos está trabajando en la extinción de un incendio forestal declarado este domingo en el paraje Los Perdigones de la localidad malagueña de Alpandeire, han informado fuentes del plan Infoca.

En los trabajos participan dos brigadas de refuerzo contra incendios forestales (BRICA), cinco grupos de bomberos forestales, cuatro técnicos de operaciones y dos agentes medioambientales.

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También intervienen tres helicópteros semipesados -uno de ellos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico- un helicóptero pesado y otro helicóptero ligero.

El dispositivo se completa con dos aviones anfibios ligeros y un avión de coordinación, han añadido las fuentes del plan Infoca. EFE