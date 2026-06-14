Las dos semillas con grandes beneficios para tu cerebro: son ricas en omega-3 y puedes incluirlas fácilmente en tu dieta

Dos botes con semillas de lino y chía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La edad es un factor determinante en el estado de las capacidades físicas y mentales. Sin embargo, no es el único elemento que influye en cómo envejece nuestro cerebro. El estilo de vida también desempeña un papel clave, siendo la alimentación y el ejercicio físico dos de sus pilares fundamentales.

Dentro de los componentes nutricionales, el omega-3 es uno de los que más importancia ha ganado en los últimos años por su influencia directa en las funciones cognitivas. Es un ácido graso esencial que el organismo no puede producir por sí mismo, por lo que debe integrarse a través de una buena dieta.

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La Fundación Británica de Nutrición (British Nutrition Foundation), señala que el omega-3 forma parte de la estructura de las membranas neuronales y contribuye a su correcto funcionamiento. En particular, el DHA (ácido docosahexaenoico), uno de sus principales componentes, es especialmente abundante en el tejido cerebral y está vinculado a procesos como la memoria, la atención y el aprendizaje.

Por todo esto, es imprescindible incluir la cantidad necesaria a la dieta. Para ello, hay varios alimentos que debemos tener en cuenta. La principal fuente es el pescado azul, pero no es la única. Algunos frutos secos también tienen cantidades altas. A pesar de todo esto, hay dos semillas que es importante destacar: la chía y el lino.

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Beneficios de las semillas de chía

Las semillas de chía se han consolidado en los últimos años como un alimento de alto interés nutricional gracias a todos los nutrientes que tiene. Según datos de la Academia Española de Nutrición y Dietética, aportan alrededor de 490 calorías por cada 100 gramos y destacan por su contenido en proteínas (16-20 gramos).

Uno de sus principales valores reside en su aporte de grasas saludables con una elevada proporción de omega-3, especialmente ácido alfa-linolénico. Este perfil lipídico se asocia a efectos beneficiosos sobre la salud cardiovascular, como la contribución a la reducción del colesterol LDL.

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Episodio: ¿Por qué consumir omega 3?.

Otro de sus puntos fuertes es su elevado contenido en fibra dietética, que ronda los 34 gramos por cada 100 gramos. Esta característica favorece el tránsito intestinal, ayuda a prevenir el estreñimiento y contribuye al mantenimiento de una microbiota intestinal equilibrada.

A nivel mineral, la chía destaca por su riqueza en calcio, fósforo, magnesio, potasio, hierro y zinc, nutrientes implicados en funciones clave como la salud ósea, el equilibrio muscular y el correcto funcionamiento del organismo en general.

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Beneficios de las semillas de lino

Las semillas de lino destacan por su elevado valor nutricional: aportan unas 534 calorías por cada 100 gramos, además de fibra, proteínas y grasas saludables. De hecho, en torno a la mitad de su composición corresponde a grasas, en su mayoría insaturadas, entre las que sobresale el omega 3.

Además, aportan una cantidad significativa de fibra. En su perfil mineral, destaca especialmente el magnesio, un elemento clave en procesos como el funcionamiento del sistema nervioso y la producción de energía, junto a otros como el calcio, el potasio y el hierro, claves para las funciones cognitivas.

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