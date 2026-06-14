Cortés y Liñán se cuelgan el oro en la final saltos sincronizados de 3 metros

Madrid, 14 jun (EFE).- Juan Pablo Cortés y Max Liñán pusieron el mejor broche posible a la actuación de la delegación española en el Concurso Internacional de Saltos de Madrid, tras imponerse este domingo en la final de saltos sincronizados desde trampolín de 3 metros.

Cortes y Liñán, que contabilizaron un total de 379,17 puntos, aventajaron en 1,62 unidades a la pareja alemana formada por Jonathan Schauer y Lou Massenberg, que se colgaron la medalla de plata con una puntuación de 377,55.

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Un resultado que sirve a los dos saltadores españoles, que ya se colgaron este curso la medalla de bronce tanto en el Abierto de Alemania como en el de Italia, para afrontar plenos de confianza loso Europeo que se disputarán el próximo mes de agosto en París.

"Tenemos muchas ganas de que llegue ya París para demostrar todo lo que hemos trabajado esta temporada. Vamos con todo y a por todas", señaló Cortés en declaraciones a la Federación Española de Natación.

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Pero el oro de Juan Pablo Cortés y Max Liñán no fue la única medalla de la jornada para la delegación española, que abrió el domingo con el bronce conquistado por Ana Carvajal y Valeria Antolino en la final de saltos sincronizados desde plataforma de 10 metros.

Metales que sumar al bronce que Jorge Rodríguez logró el viernes en la final de plataforma y el oro y la plata que sumaron Antolino y Carvajal, respectivamente, en la prueba de plataforma de 10 metros disputada el sábado.EFE

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