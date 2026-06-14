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España cierra con ocho medallas y el liderazgo de Manuela Vos los Europeos de carretera

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Redacción deportes, 14 jun (EFE).- La selección española de ciclismo paralímpico, dirigida por la seleccionadora nacional Begoña Luis Pérez, cerró los Europeos de carretera disputados en Maniago y Montereale Valcellina (Italia) con ocho medallas, dos de ellas de oro de Manuela Vos en la contrarreloj y la prueba en línea.

En la primera jornada de competición, en las pruebas de contrarreloj, España sumó seis medallas repartidas en dos oros, dos platas y dos bronces.

Los dos oros fueron para Ricardo Ten y Manuela Vos, las platas para Eduardo Santas y el tándem formado por Eloy Teruel y Joan Sansó y los bronces para Juan Alberto Jiménez y Maribel Toro.

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El segundo día, en las pruebas en línea, Manuela Vos se alzó con el oro en la clase WH1 y Maribel Toro se colgó un bronce en la WH5.

En la última jornada, con las pruebas en línea para bicis y tándems, España no logró ninguna medalla. El que más cerca estuvo de volver a subir al podio fue Ricardo Ten con un cuarto puesto. El tándem formado por Eloy Teruel y Joan Sansó fue quinto, misma posición que Verónica Rodríguez. EFE

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