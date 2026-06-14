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Maroto (PSOE) insiste en la presunción de inocencia de Zapatero y pide "dejar trabajar" a la Justicia

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La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha insistido en la defensa de la presunción de inocencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras la incautación de joyas en el registro de su despacho dentro del 'caso Plus Ultra', que suman un valor tasado de forma preliminar por 1,3 millones de euros.

"Tenemos que dejar trabajar la Justicia, estamos al principio de un procedimiento, y sobre todo defender la presunción de inocencia" ha señalado a preguntas de los medios desde de la manifestación en defensa de la Educación pública, donde ha subrayado que también hay que estar pendientes de los "procedimiento del PP, que no son pocos".

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Zapatero declarará como investigado este miércoles y jueves ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga presuntas irregularidades en el uso dado al dinero del rescate de la aerolínea y su supuesta influencia para que se concediera, así como sobre las joyas incautadas.

Maroto, quien ocupaba el cargo de ministra de Industria, Comercio y Turismo cuando se produjo el rescate de la aerolínea Plus Ultra, en marzo de 2021, ha reiterado que se debe "dejar trabajar" a la Justicia, especialmente al inicio de un procedimiento, y ha subrayado la importancia de defender la presunción de inocencia "en un Estado democrático como es el español".

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