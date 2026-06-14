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Shelton evita la revancha de Fritz y le arrebata la corona de Stuttgart

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Redacción Deportes, 14 jun (EFE).- El tenista estadounidense Ben Shelton, primer cabeza de serie del torneo y número cinco del mundo, arrebató la corona del torneo de Stuttgart que logró el pasado año su compatriota Taylor Fritz al que venció en la final del evento que se disputa sobre hierba, por 6-4, 2-6 y 6-4.

El número cinco del mundo, de 23 años, evitó otra vez la victoria de Fritz en una final en este 2026. Ya sucedió en Dallas meses atrás, en pista dura. Fritz no pudo tomarse la revancha de aquél duelo y Shelton volvió a ganar después de una hora y 50 minutos de duración. Es el quinto éxito de su carrera, el tercero de la temporada en la que también ha logrado en Múnich y el primero en césped en su carrera.

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Shelton salvó hasta nueve puntos de 'break' y con 5-4 a su favor, rompió el saque a su rival en el tercer y definitivo set para conseguir ganar el partido.

Pese a que sumó un total de 28 errores no forzados, supo cuándo atacar el servicio de Fritz, que se fue hasta los 14 saques directos y los 40 golpes ganadores.

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De esta forma, Shelton se corona en Alemania y pone su marcador particular en enfrentamientos directos ante Fritz en 3-1. EFE

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