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Ferran: “En el primer partido hay que marcar nuestro estilo”

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Atlanta (EE.UU.) 14 jun (EFE).- Ferran Torres, futbolista de la selección española, analizó la puesta en marcha de la 'Roja' en el Mundial, ante Cabo Verde este lunes el 15 de junio (18:00 hora CEST, -2 GMT), en el que expresó la importancia de imponer el “estilo” y “empezar fuertes”, igual que en el resto de encuentros.

“Le damos la importancia a todos los partidos, te juegas mucho. El primer partido hay que empezar fuertes y marcando nuestro estilo”, dijo en zona mixta.

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Un Ferran que será el ‘7’ de la selección española en este Mundial, un dorsal histórico.

“El ‘7’ siempre ha sido un número especial para mí. Lo llevó un referente para mí como David Villa y también Morata, que me mandó un mensaje cuando lo cogí yo”, señaló.

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El delantero aseguró encontrarse “bien y contento” por cómo le están yendo las cosas, tras marcar un gol y dar una asistencia en los dos partidos de preparación para el Mundial y “con confianza” para afrontar el torneo.

Un Mundial en el que su polivalencia es una de las claves para contar con minutos.

“Donde me encuentro más a gusto es estando en el campo. Puedo jugar en las tres posiciones de delante y ahí el míster decide en qué posición quiere ponerme”, valoró.

Además no quiso ponerse la etiqueta de líder de la selección española.

”Aquí hay 26 líderes y cualquiera puede dar el máximo nivel y ser titular. A partir de ahí, el míster es el que decide. Todos seremos importantes”, contestó.

Un Mundial que, considera, viven “cómodos y con confianza” al formar un grupo que lleva “jugando muchos años juntos”, lo que supone un “plus”.

Por otro lado deseó suerte a su amigo Ilia Topuria, quien este domingo contra el estadounidense Justin Gaethje en un evento especial de la UFC en la Casa Blanca.

“Vamos a ganar los dos. Van a ser dos noches perfectas. Mandarle mucho ánimo para esta noche”, dijo. EFE

(FOTO) (VÍDEO)

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