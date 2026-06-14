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Por qué es importante limpiar el ventilador en verano y cómo hacerlo según los expertos

Los especialistas explican cómo mantenerlo en buen estado y mejorar su rendimiento durante los meses de calor

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Primer plano de manos limpiando la rejilla frontal de un ventilador de mesa beige con un paño claro.
Persona limpiando el ventilador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calor ya ha llegado a España. A falta de apenas una semana para el inicio oficial del verano, las altas temperaturas han irrumpido con fuerza en buena parte del país y se han convertido en la tónica habitual de los últimos días.

Ante esta situación, muchas personas buscan diferentes alternativas para combatir los días más calurosos del año. Una de las opciones más comunes son los ventiladores, ya que tienen un gasto energético mucho menor que el del aire acondicionado.

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Sin embargo, no todo el mundo es consciente de la importancia de limpiar este aparato ni de cómo hacerlo adecuadamente. La limpieza periódica del ventilador va mucho más allá de una cuestión estética. Con el paso del tiempo, las aspas y la rejilla acumulan polvo, polen y otras partículas que terminan circulando por la estancia cada vez que el aparato se pone en funcionamiento.

Por qué es importante limpiar el ventilador

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) advierte de que el polvo doméstico puede contener alérgenos y otros contaminantes que afectan a la calidad del aire. Por ello, recomienda mantener limpios los elementos del hogar donde estas partículas tienden a acumularse para evitar que vuelvan a dispersarse en el ambiente.

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Además, retirar la suciedad acumulada permite que el ventilador funcione con mayor eficacia. Cuando las aspas están cubiertas de polvo, el flujo de aire es menor, lo que disminuye el rendimiento del aparato. Una limpieza regular ayuda a mantener una ventilación más eficiente, mejora el confort en los días de calor y alarga la vida útil del dispositivo.

Cómo limpiar el ventilador

Antes de comenzar, los especialistas recomiendan desconectar siempre el aparato de la corriente. Noah Pinsonnault, analista del Good Housekeeping Institute, explica que una limpieza superficial no suele ser suficiente, ya que el polvo, los pelos y otros residuos tienden a acumularse en zonas que no siempre son visibles.

Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

Por ello, es aconsejable desmontar el ventilador, siempre que sea posible. Una vez retirada la rejilla frontal, el primer paso consiste en eliminar el polvo con una aspiradora. Después, se deben limpiar las aspas y las superficies interiores con un paño de microfibra ligeramente humedecido con agua y, si es necesario, unas gotas de jabón neutro.

El experto destaca que los paños de microfibra son más eficaces que el papel de cocina porque atrapan el polvo en lugar de desplazarlo de una superficie a otra. Asimismo, recomienda evitar el uso excesivo de agua y no aplicar productos de limpieza directamente sobre el motor o los componentes eléctricos.

Este proceso debe repetirse una vez al mes durante los periodos en los que el ventilador se utiliza con mayor frecuencia. Asimismo, los expertos recomiendan realizar una limpieza a fondo antes de ponerlo en funcionamiento tras haber permanecido guardado durante varios meses. De esta forma, se elimina el polvo acumulado, se mejora su rendimiento y se evita que las partículas vuelvan a dispersarse.

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