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Lennox Lewis: "Yo, en mi mejor momento, hubiera ganado al campeón mundial Usyk"

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Gustavo Borges

México, 14 jun (EFE).- El británico Lennox Lewis, tres veces campeón mundial del peso pesado, aseguró este domingo a EFE que en su mejor momento de forma hubiera vencido en un combate de 12 asaltos al ucraniano Oleksandr Usyk, monarca invicto de la división.

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"Creo que si hubiéramos coincidido en el tiempo, yo le ganaría porque soy más fuerte, más rápido y con una pegada más potente", dijo en una entrevista con EFE el púgil retirado, de 60 años, con triunfos sobre Mike Tyson y Evander Holyfield, dos de los más grandes peleadores del siglo pasado.

Lewis, quien se retiró con 41 victorias, 32 antes del límite, dos derrotas y un empate, está en la Ciudad de México invitado por la organización 'Laureus Sports for good', con la que participó en eventos para promover el boxeo como una manera de encauzar un vida sana en barrios pobres de la capital.

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Sobrio, aunque amable al aceptar el cariño de chicos y chicas que utilizan el boxeo como alternativa para salir adelante en ambientes desfavorables, Lewis simuló 'sparrings' con niños y jóvenes entusiasmados por tenerlo delante y los invitó a trabajar duro para triunfar en el deporte y en la vida. "El trabajo es la clave", insistió.

El gigante de 1,96 metros recordó su victoria sobre el legendario Mike Tyson, en junio de 2002, decidida por nocáut en el octavo asalto.

"Fue un buen combate, tiempo antes, él había regresado al boxeo profesional después de haber estado en la cárcel y yo creo que eso lo afectó un poco. Tengo mucho respeto por Mike, ahora es mi amigo", explicó.

Ante otro de los grandes, Holyfield, empató en marzo de 1999, pero lo venció ocho meses después para confirmarse como uno de los grandes de la máxima división.

Veloz, a pesar de su portentoso físico, buen pegador, Lennox se dio a conocer al ganar la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Seúl, en los que estuvo ausente el cubano Teófilo Stevenson porque el gobierno de su país boicoteó la competición.

El británico había tenido la posibilidad de enfrentarse al caribeño tres veces campeón olímpico en los Mundiales de Reno (Nevada, EEUU) en 1986, pero fueron por caminos diferentes en el sorteo y Lewis fue derrotado en las preliminares.

"Stevenson fue un gran campeón, de cierta manera yo seguí sus huellas, cuando gané el oro en Seúl. Nunca tuvimos la oportunidad de pelear, lo cual me hubiera gustado mucho porque lo admiré", dijo Lewis, quien como aficionado representó a Canadá.

Al referirse a la actualidad del boxeo profesional, en la que algunos campeones mundiales evitan a los mejores de su división con el apoyo de las organizaciones que rigen el deporte, Lewis explicó que los grandes siempre quieren pelear con los mejores porque de eso se trata el deporte.

"En mis tiempos el boxeo era diferente, creo que era mejor. Nos sacrificábamos mucho en los entrenamientos, trabajábamos hasta el cansancio en nuestra forma física y en manejar los fundamentos del pugilismo para enfrentar a los más poderosos", destacó

Lennox lamentó la presencia de 'youtubers' en peleas profesionales porque no son boxeadores de verdad, sino gente de las redes sociales que se promocionan a sí mismos.

"No tienen el instinto matador ni han trabajado duro para llegar a la cima", concluyó. EFE

(fotos)

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