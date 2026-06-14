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La delantera Patricia Zugasti amplía su contrato con el Athletic hasta 2027

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Bilbao, 14 jun (EFE).- El Athletic Club anunció la ampliación del contrato hasta 2027 de Patricia Zugasti, delantera navarra de 25 años que cumplirá así su cuarta temporada en el equipo rojiblanco.

Zugasti llegó a Lezama en 2023 procedente de Osasuna y en estos tres años ha disputado 48 partidos oficiales en los que ha marcado 7 goles.

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Esta última campaña una condropatía rotuliana en la rodilla izquierda la mantuvo de baja durante cuatro meses, entre diciembre y abril, y reapareció en el tramo final para jugar cuatro encuentros.

"Estoy muy contenta, es un orgullo poder seguir vistiendo esta camiseta. He aprendido mucho en el Athletic y tengo muchas ganas de seguir así. Esta temporada espero que sea diferente teniendo más continuidad", destacó Zugasti en declaraciones difundidas por el club bilbaíno.

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La renovación de Zugasti se suma a las ya anunciadas anteriormente de Clara Pinedo (2030), Ane Azkona (2028), Naia Landaluze (2028) e Irene Oguiza (2029).

En el capítulo de bajas, además del técnico Javi Lerga, está confirmado que no continuarán la próxima campaña Naroa Uriarte, Olatz Santana, Nerea Nevado, Maite Zubieta y Marta San Adrián 'Sanadri'.

EFE

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ibn/ism

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