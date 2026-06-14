La brasileña Yasmin abandona el Real Madrid tras dos temporadas

Madrid, 14 jun (EFE).- El Real Madrid y la defensa brasileña Yasmin Ribeiro acordaron este domingo la salida de la jugadora tras dos temporadas en el club blanco.

La lateral, que sufrió una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha el mes pasado, se convierte así en agente libre, pese a que aún deberá recuperarse de la misma.

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"El Real Madrid C. F. y Yasmim Ribeiro han acordado dar por finalizada su etapa como jugadora de nuestro equipo femenino", informó el club en un comunicado.

Su salida coincide con la de otras jugadoras de la plantilla, como Misa Rodríguez, Caroline Weir o Teresa Abelleira.

Yasmin, internacional con la selección de Brasil, aterrizó en Madrid en enero del año 2025 y disputó un total de 42 partidos con la camiseta blanca.

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"El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y cariño por su entrega y dedicación durante las dos temporadas en las que ha defendido nuestra camiseta y le desea todo lo mejor a ella y a su familia en esta nueva etapa de su vida", finalizó el comunicado. EFE