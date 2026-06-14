Espana agencias

La brasileña Yasmin abandona el Real Madrid tras dos temporadas

Guardar
Google icon

Madrid, 14 jun (EFE).- El Real Madrid y la defensa brasileña Yasmin Ribeiro acordaron este domingo la salida de la jugadora tras dos temporadas en el club blanco.

La lateral, que sufrió una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha el mes pasado, se convierte así en agente libre, pese a que aún deberá recuperarse de la misma.

PUBLICIDAD

"El Real Madrid C. F. y Yasmim Ribeiro han acordado dar por finalizada su etapa como jugadora de nuestro equipo femenino", informó el club en un comunicado.

Su salida coincide con la de otras jugadoras de la plantilla, como Misa Rodríguez, Caroline Weir o Teresa Abelleira.

Yasmin, internacional con la selección de Brasil, aterrizó en Madrid en enero del año 2025 y disputó un total de 42 partidos con la camiseta blanca.

PUBLICIDAD

"El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y cariño por su entrega y dedicación durante las dos temporadas en las que ha defendido nuestra camiseta y le desea todo lo mejor a ella y a su familia en esta nueva etapa de su vida", finalizó el comunicado. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tuckwell: "Tardaré tiempo en asimilar este logro"

Infobae

Una tormenta de lluvia recibe a Alemania y Curazao en su estreno mundialista

Infobae

Colectivos inician una campaña para cambiar el nombre del Teatro Pemán de Cádiz

Infobae

Estabilizado el incendio forestal declarado en Alpandeire (Málaga)

Infobae

Del Toro emula a Pogacar como vencedor en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El papa León XIV agradece desde el Vaticano “al pueblo español que me ha acogido con gran entusiasmo y devoción” y con una mención “especial” al rey Felipe

El papa León XIV agradece desde el Vaticano “al pueblo español que me ha acogido con gran entusiasmo y devoción” y con una mención “especial” al rey Felipe

Suiza rechaza en referéndum la propuesta para limitar la población a 10 millones de personas para impedir la llegada de migrantes

El Congreso destina 920.000 euros para que los diputados puedan hablar en euskera, catalán y gallego

Un repartidor de pizza se pelea con sus compañeros por intentar irse a casa antes de tiempo: la empresa le despide, pero un juez considera que es improcedente

El Poder Judicial destinará 3 millones de euros para cuidar la salud de los magistrados y que así puedan trabajar de forma “independiente e imparcial”

ECONOMÍA

El ‘milagro económico’ español no retiene a sus propios ciudadanos: la fuga de talento volvió a crecer en 2024

El ‘milagro económico’ español no retiene a sus propios ciudadanos: la fuga de talento volvió a crecer en 2024

Estos son los riesgos de comprarse una vivienda en suelo rustico en 2026: una oportunidad entre multas y demolición

El ayuntamiento de Londres confisca un piso alquilado por la primera dama de un país africano

Es legal que los caseros prohíban a los inquilinos fumar en el piso, pero deben dejarlo muy claro en el contrato

El precio de la vivienda se acerca a la burbuja: once comunidades superan los máximos históricos de 2008

DEPORTES

Australia-Turquía en el Mundial, en vídeo: del gol de Irankunda a la frustración de Arda Güler en una de las primeras sorpresas del torneo

Australia-Turquía en el Mundial, en vídeo: del gol de Irankunda a la frustración de Arda Güler en una de las primeras sorpresas del torneo

Escocia-Haití, en vídeo: los mejores momentos que han llevado hasta la victoria al líder del grupo C

Brasil-Marruecos, en vídeo: la selección africana dicta el ritmo y la Canarinha empata con Vinícius Jr.

Qatar-Suiza, en vídeo: del cabezado de Khoukhi para el 1-1 a la euforia de los qataríes, que logran el primer punto de su historia y con Lopetegui de entrenador

El mal recuerdo de De la Fuente con España del árbitro que dirigirá el debut contra Cabo Verde: la lesión de Dani Ceballos y la falta de “suerte”