Unos 20 menores marroquíes han entrado a nado en Ceuta desde el viernes

Ceuta, 14 jun (EFE).- Una veintena de menores, todos ellos marroquíes, han logrado entrar en Ceuta desde el viernes en unos días de máxima presión migratoria, en los que la Delegación del Gobierno ha puesto en valor la actuación de la Guardia Civil para rescatar a varios de ellos en el mar.

Según han informado a EFE fuentes policiales y del Gobierno de Ceuta, todos los accesos se han registrado a través del espigón fronterizo del Tarajal -en la bahía sur- después de que decenas de menores se lanzaran al agua desde las costas marroquíes de Castillejos.

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Muchos de los menores pudieron ser interceptados por las fuerzas marroquíes que custodian el paso fronterizo pero al menos una veintena de ellos han logrado acceder a Ceuta.

El delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez, ha puesto en "valor" y ha agradecido públicamente el "extraordinario" trabajo que han realizado en las últimas horas los agentes de la Guardia Civil de Ceuta en las costas.

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"Su rápida y decidida intervención para auxiliar a varios menores en el mar es el fiel reflejo de los valores de entrega, vocación de servicio y humanidad que caracterizan a nuestra benemérita", ha dicho en las redes sociales.

Asimismo, la autoridad gubernativa ha destacado la "importante labor de apoyo y colaboración" que ha prestado la Policía Nacional así como Salvamento Marítimo y la Cruz Roja.

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Miguel Ángel Pérez ha añadido que mantiene un contacto "directo y permanente" tanto con los mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como con el Gobierno de la Ciudad para coordinar "esfuerzos, evaluar la situación y ofrecer todo el apoyo ante cualquier requerimiento", ha añadido. EFE