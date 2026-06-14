Coello y Tapia se coronan en Valencia tras una triple remontada ante Galán y Chingotto

Valencia, 14 jun (EFE).- El vallisoletano Arturo Coello y el argentino Agustín Tapia, natural de Camarca, se coronaron este domingo ganadores del 'Premier Padel Valencia' tras una triple remontada en una emocionante final ante el madrileño Ale Galán y el también argentino Fede Chingoto, que se decidió en el desempate de la tercera manga (6-7 (4), 6-1 y 7-6 (6).

En una Fonteta con una gran entrada, Coello y Tapia, que eran la pareja con mejor 'ranking' en el torneo, vieron cómo el empuje de Galán y Chingotto mantuvo muy igualada la primera manga y se la llevaron en el desempate.

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Pero, tras perder ese primer set, la reacción de Coello y Tapia fue inmediata y en la segunda manga rompieron el servicio a su rival en el primer juego que tuvieron opción y repitieron en el siguiente para dejar sin margen a su rival y llevarse cómodamente la segunda manga.

Galan y Chingotto se recuperaron del golpe y dominaban con claridad el tercer set, pero, cuando ya acariciaban el triunfo, Coello y Tapia volvieron a reaccionar y empataron la manga a 5 en un abrir y cerrar de ojos para forzar el set al desempate.

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El desarrollo de esa 'muerte súbita' fue muy similar al del tercer set. Galan y Chingotto dominaron con solvencia los primeros puntos y cuando parecía que ya rozaban el título la tercera remontada de Coello y Tapia les dejó sin premio.

Coello y Tapia alzaron el trofeo y cumplieron con su condición de favoritos. EFE