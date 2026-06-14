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5-1. España consigue su tercera victoria en la Pro Liga tras golear a Pakistán

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Redacción deportes, 14 jun (EFE).- La selección española de hockey hierba goleó este domingo a Pakistán (5-1) en el Belfius Hockey Arena de la localidad belga de Wavre y consiguió su tercera victoria en la Pro Liga.

El equipo que dirige el argentino Max Caldas encarriló el duelo gracias a una gran primera parte, que terminó con 3-0 gracias a los tantos de Nicolás Álvarez y Pepe Cunill, por partida doble.

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Marc Reyne y, de nuevo Nicolás Álvarez, cerraron la 'manita' de los 'RedStick' y dejaron en nada el tanto del pakistaní Mahmood.

De esta forma, España continúa en la parte baja de la clasificación con un balance de tres victorias, un empate y seis derrotas, con sólo India y la colista Pakistán por debajo.

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El equipo español se medirá a Bélgica el próximo martes, antes de reencontrarse el sábado 20 y el domingo 21 de junio, nuevamente ante Pakistán y Bélgica, respectivamente.

Asimismo, terminará la última ventana de la competición en Berlín frente a Alemania y Argentina, del 23 al 28 de junio.

Serán los últimos choques oficiales antes del Mundial de Bélgica y Países Bajos del 15 al 30 de agosto, para el que España se clasificó directamente al acabar tercera en la Pro Liga de la temporada pasada. EFE

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