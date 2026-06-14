Los bomberos trabajan por tierra y aire en un incendio en Ponts, el tercero en Cataluña

Barcelona, 14 jun (EFE).- Los bomberos de la Generalitat trabajan en la tarde de este domingo en el municipio de Ponts (Lleida) por tierra y aire contra un incendio que quema masa forestal, que ha comenzado poco antes de las seis de la tarde.

Fuentes de los Bombers de la Generalitat han informado a EFE de que en este incendio, en la comarca de la Noguera, trabajan con 17 dotaciones, cinco de ellas aéreas, y labor que se ve dificultada por el calor, el viento y la escasa humedad que se registran en la zona.

PUBLICIDAD

El fuego, han precisado, ha comenzado en las inmediaciones del núcleo urbano y ha ascendido por la ladera de la montaña próxima al pueblo, de la que ya ha coronado la cima. EFE