Estabilizado el incendio forestal declarado en Alpandeire (Málaga)

Málaga, 14 jun (EFE).- El incendio forestal declarado este domingo en el paraje Los Perdigones de la localidad malagueña de Alpandeire, en cuya extinción trabajan medios terrestres y aéreos, ha sido dado por estabilizado a las 17:00 horas, han informado fuentes del plan Infoca.

Un incendio se considera estabilizado cuando, sin llegar a estar controlado, evoluciona favorablemente al no presentar frentes activos que hagan avanzar el fuego libremente, ha recordado el Infoca.

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En la zona se sigue trabajando para la total extinción con un dispositivo del que forman parte dos brigadas de refuerzo contra incendios forestales (BRICA), cinco grupos de bomberos forestales, cuatro técnicos de operaciones y dos agentes medioambientales.

También intervienen tres helicópteros semipesados -uno de ellos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico- un helicóptero pesado y otro helicóptero ligero.

El dispositivo se completa con dos aviones anfibios ligeros y un avión de coordinación, han añadido las fuentes del plan Infoca. EFE