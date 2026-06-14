El sindicato policial Erne pide contundencia tras las agresiones a agentes en Bizkaia

Bilbao, 14 jun (EFE).- El sindicato policial Erne ha condenado las agresiones sufridas la madrugada de este domingo en las fiestas de Etxebarri (Bizkaia) por agentes de la Policía Local y la Ertzaintza y ha pedido una respuesta institucional "contundente" frente a quienes ven "aceptable" convertir a los policías "en objetivo de sus estrategias de confrontación política".

En una nota, Erne ha criticado los "graves" incidentes ocurridos cuando un grupo numeroso de personas ha insultado, agredido y lanzado objetos contra miembros de la Policía Local y de la Ertzaintza, uno de cuyos miembros ha resultado herido por un botellazo en la cabeza. Dos jóvenes hermanos han quedado detenidos durante los altercados.

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Según el sindicato, la profesionalidad y compromiso de los agentes "evitaron que la situación derivara en consecuencias aún más graves".

En relación a lo ocurrido, Erne se ha referido a las discrepancias que mantienen los jóvenes de Ernai, de la izquierda abertzale, y de la coordinadora socialista GKS (Gazte Koordinadora Sozialista).

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Según ha afirmado, "los miembros de la Ertzaintza y de las Policías Locales no vamos a ser quienes paguemos la ronda de las luchas internas entre EH Bildu, Ernai y GKS por ver quién es más irresponsable o quién pretende erigirse en referente de la radicalidad a costa de la seguridad y la convivencia del conjunto de la ciudadanía".

Erne ha señalado que "las discrepancias ideológicas o políticas no pueden tener como consecuencia la agresión a servidores públicos que cumplen con su obligación de garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de cuál sea su pensamiento o afiliación".

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El sindicato ha exigido al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y a las instituciones competentes "una respuesta clara, contundente y sin ambigüedades frente a quienes consideran aceptable convertir a los agentes de policía en objetivo de sus frustraciones o estrategias de confrontación política".

"No vamos a normalizar -ha dicho- que cada actuación policial en determinados contextos termine con agentes heridos, acosados o señalados".

Erne ha señalado que "quienes jalean estos comportamientos desde la comodidad de los discursos ambiguos deben asumir también su cuota de responsabilidad social".

Los incidentes registrados en Etxebarri también han sido condenados en las últimas horas por el Gobierno Vasco, el sindicato policial Esan y el PP vasco. EFE

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