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Clavijo agradece al papa respaldo para acabar con "abandono e indignidad" hacia migrantes

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Santa Cruz de Tenerife, 14 jun (EFE).- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha valorado los mensajes del papa León XIV en su reciente visita a las islas, que, según afirma, "nos han infundido esperanza" en el objetivo de erradicar el "abandono" y la "indignidad" como respuesta a los fenómenos migratorios.

"Los mensajes de León XIV nos han infundido esperanza en conseguir la necesaria voluntad compartida de no convertir la huida del hambre y la guerra en abandono e indignidad", sostiene Clavijo en un mensaje publicado en redes sociales.

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Asegura que la visita del pontífice ha sido "un gran regalo para los canarios y las canarias, especialmente para quienes han estado en primera línea atendiendo a los niños, jóvenes y adultos que llegan en cayucos a nuestras costas".

Y también "para quienes los han rescatado en alta mar, llorado de rabia e impotencia por no haber podido salvarlos a todos o les han acompañado en su último final".

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Fernando Clavijo señala en su mensaje en redes que solo tiene "palabras de agradecimiento para este pueblo que, de nuevo, ha sido ejemplar y ha contribuido al éxito de dos jornadas intensas. A Su Santidad, gracias por su empatía, afecto y generosidad". EFE

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