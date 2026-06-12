Maíllo ve el valor de las joyas de Zapatero "absolutamente desproporcionado" sobre las que tiene "el común de personas"

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha considerado este viernes que el valor de las joyas que fueron intervenidas en una caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero es "absolutamente desproporcionado" respecto a lo que suele tener "el común de las personas".

Así lo ha señalado el también diputado de Por Andalucía en una atención a medios en el Parlamento andaluz, y en respuesta a preguntas de los periodistas sobre el valor de dichas joyas, sobre las que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga el 'caso Plus Ultra', solicitó a la joyería Ansorena una tasación que las ha valorado en 1,3 millones de euros.

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Ese valor ha sido calculado por la citada joyería con la colaboración del Instituto Gemológico Español, según confirmaron a Europa Press fuentes del caso.

Preguntado por este asunto, Antonio Maíllo ha señalado que Zapatero "tendrá que explicar cuando vaya a la Audiencia" Nacional a prestar declaración como investigado "todo lo que tenga que explicar", y ha recordado que él mismo ya cuestionó públicamente, tras conocerse la investigación que afecta al referente socialista, "qué hacen los expresidentes" del Gobierno "metiéndose en fregados como lo que se han metido, vinculando a sus hijas en 'negocietes' cuyas facturaciones se hacen con gente que a su vez es comisionista y amigo de Zapatero", y con "joyas con un valor que es absolutamente desproporcionado a lo que solemos tener el común de las personas".

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"Todo esto lo que exige son explicaciones cuanto antes y clarificación", porque "está la cosa muy poco clara", ha abundado el dirigente de IU, que ha incidido en reclamar "máxima transparencia" y que se den "explicaciones", porque "todo esto genera indignación", según ha subrayado.

No obstante, Maíllo ha apostillado que, "independientemente del juicio moral" que le merezca este caso, "en términos políticos todo está siendo impresentable, desde las filtraciones de los Estados Unidos para que se sepa lo que, según ellos, quiere que se sepa, y hasta la base de verdad y de realidad que hay", porque "si no hubiera esa base de realidad, no estaríamos ahora mismo con esto", ha agregado.

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En esa línea, ha considerado que el PSOE "tiene que dar muchas explicaciones", y su secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "muchas explicaciones pormenorizadas de todo esto, de tener responsables de Organización" en su partido "absolutamente desaconsejables", y de "personajes absolutamente estrafalarios que acceden con una facilidad pasmosa a la número uno de la Guardia Civil" o "al número dos de la Fiscalía General" del Estado.

"ACOSO Y DERRIBO" CONTRA EL GOBIERNO

Por otro lado, Maíllo ha sostenido que el Gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez "está sufriendo una estrategia de acoso y derribo desde el principio", porque "aquí no se perdona que se haya pactado" desde el PSOE "primero con Unidas Podemos, y después con todos los partidos que estamos en el Gobierno bajo el nombre de Sumar", y para ello se "está utilizando todas las terminales del Estado" y "aparatos mediáticos, financieros, económicos, judiciales", ha agregado.

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"Después ya veremos si hay 'lawfare' o no, pero lo que hay es una estrategia de acoso y derribo", ha abundado Maíllo antes de concluir apostillando que, en todo caso, desde IU entienden que "si no hubiera suciedad, no había que limpiar alfombras", y "el problema es que el PSOE tiene que dar muchas explicaciones sobre sus corruptelas", ha zanjado.