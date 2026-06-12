Temas del día de EFE España del viernes 12 de junio de 2026 (13:30 horas)

PAPA ESPAÑA

La Laguna (Tenerife) - El papa pide a los migrantes que se integren, aprendan la lengua y respeten las leyes

(Texto enviado a las 12:41 horas; 716 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

- León XIV defiende que la migración contribuye al "enriquecimiento mutuo de los pueblos"

(Texto enviado a las 11:29 horas; 525 palabras)

- Jóvenes africanos piden al papa seguir recordando que tras cada inmigrante hay un sueño

(Texto enviado a las 12:17 horas; 585 palabras)

- El papa escucha en La Laguna, "ciudad sin murallas", testimonios de inclusión de migrantes

(Texto enviado a las 12:58 horas; 768 palabras)

- El obispo de Tenerife afirma que el mayor reto migratorio es la integración

(Texto enviado a las 12:42 horas; 359 palabras)

- El PP asegura que se sienten interpelados por las palabras del papa sobre la inmigración

(Texto enviado a las 12:55 horas; 237 palabras)

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Madrid - Las claves del pacto europeo en España: recogida masiva de datos y agilización en el asilo. Laura López

(Texto enviado a las 8:00 horas; 999 palabras) (Foto)

PLUS ULTRA

Madrid - El juez investiga a Zapatero por delito fiscal y contrabando por las joyas de su oficina

(Texto enviado a las 13:27 horas; 612 palabras)

Madrid - El portavoz de Zapatero pide perdón por haber inducido a error sobre el valor de sus joyas

(Texto enviado a las 09:52 horas; 209 palabras)

- El PP cree que el alto valor de las joyas de Zapatero demuestra que tiene algo que ocultar

(Texto enviado a las 11:02 horas; 356 palabras)

- Maíllo exige explicaciones a Zapatero: "¿Qué hace con joyas con un valor desproporcionado?

(Texto enviado a las 11:40 horas; 275 palabras)

TRIBUNALES PSOE

Ávila - Perelló apoya a los jueces ante "presiones que no son propias de un Estado de Derecho"

(Texto enviado a las 13:21 horas; 204 palabras) (Foto)

JUSTICIA PODEMOS

Madrid - Condenan a Ione Belarra a pagar 9.000 euros al juez García-Castellón por llamarle corrupto

(Texto enviado a las 10:54 horas; 629 palabras)

- Belarra dice, tras su condena por llamar corrupto a García-Castellón, que no la callarán

(Texto enviado a las 11:48 horas; 452 palabras)

CASO LEIRE

Madrid - El juez del caso Leire Díez cita el 25 de junio como investigado al abogado de Cerdán

(Texto enviado a las 11:47 horas; 479 palabras)

- El PP cita a Marlaska y Peramato al Senado para que expliquen las reuniones de Leire Díez

(Texto enviado a las 13:12 horas; 492 palabras)

ESPAÑA INFLACIÓN

Madrid - El INE confirma la inflación de mayo en el 3,2% y eleva una décima la subyacente, hasta 3%

(Texto enviado a las 09:50 horas; 824 palabras) (Infografía) (Vídeo)

- Madrid, Cantabria y Galicia, las comunidades donde más crecieron los precios

(Texto enviado a las 10:13 horas; 365 palabras)

- Los huevos lideran la subida de precio de la cesta de la compra, moderada al 2,2 % en mayo

(Texto enviado a las 09:37 horas; 575 palabras)

EMPRESAS MERCEDES

Vitoria - Mercedes-Benz arranca en Vitoria la producción de su nuevo vehículo 100 % eléctrico

(Texto enviado a las 13:25 horas; 581 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

CINE ESTRENOS (Entrevista)

Madrid - Mafalda Carbonell protagoniza una comedia juvenil para "dejar de ver las sillas de ruedas". Marina Estévez Torreblanca

(Texto enviado a las 9:30 horas; 694 palabras) (Vídeo) (Audio)

CULTURA LIBROS

Madrid - Los jóvenes españoles leen en papel, pero eligen los títulos que sugieren las redes

(Texto enviado a las 8:30 horas; 795 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios 8023540017)

TEATRE LLIURE

Barcelona - El Teatre Lliure celebra su 50 aniversario con una temporada centrada en la transmisión

(Texto enviado a las 12:54 horas; 213 palabras)(Foto)

TIEMPO FIN DE SEMANA

Madrid - El calor no afloja en un fin de semana muy veraniego, con alguna tormenta y fuerte viento

(Texto enviado a las 12:37 horas; 595 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

AGENDA INFORMATIVA PENDIENTE 13:30 HORAS

POLÍTICA

14:00h.- Vigo (Pontevedra).- PARTIDOS PP.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene en un encuentro organizado por el Círculo de Empresarios de Galicia. Avda. García Barbón, 62. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

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SOCIEDAD

15:30h (14:30 hora local).- La Laguna (Tenerife).- PAPA ESPAÑA.- El rey Felipe VI despide al papa León XIV en el aeropuerto de Tenerife Norte-La Laguna al término de su primera visita a España. Aeropuerto de Tenerife Norte-La Laguna. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

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18:30h (17:30 hora local).- San Cristóbal de la Laguna (Tenerife).- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, visita las obras del Centro de Las Raíces.

CULTURA Y TENDENCIAS

16:30h.- Bilbao.- IBERDROLA ANIVERSARIO.- Iberdrola celebra su 125 aniversario con un concierto gratuito en Bilbao de Juanes, Antonio Orozco, Rigoberta Bandini y Süne, además de un espectáculo de drones posterior (23h.) Parque de Doña Casilda. (Texto) (Vídeo)

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22:00h.- Granada.- FESTIVAL GRANADA.- El Festival Internacional de Música y Danza de Granada abre su 75 edición con un concierto bajo la dirección del maestro Zubin Mehta que estará presidido por la reina Sofía. Asiste el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Palacio de Carlos V. (Texto) (Foto) (Vídeo)

EFE

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