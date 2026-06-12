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Precio de la luz en España este sábado

Analizamos los tramos en los que la luz es más barata y más cara, según se dan a conocer los datos diariosdel mercado energético en el país

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La tarifa del servicio de la luz se actualiza diariamente (Europa Press)
La tarifa del servicio de la luz se actualiza diariamente (Europa Press)

Antes de encender la televisión, conectar el ordenador, jugar con la consola, poner la lavadora o activar el aire acondicionado, revisa cuál es el mejor momento del día para usar la energía eléctrica.

Aquí están los precios de la energía eléctrica, así como las horas del día más altas y más bajas del servicio para este sábado 13 de junio.

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Precio de la energía eléctrica

Día: 13 de junio

Precio promedio: 45.19 euros por megavatio hora

Precio máximo: 128.55 euros por megavatio hora

Precio más bajo: -2.1 euros por megavatio hora

El precio de la luz cada hora

La OMIE da a conocer todos los días el precio de la luz (Europa Press)
La OMIE da a conocer todos los días el precio de la luz (Europa Press)

A lo largo de este sábado 13 de junio, la tarifa del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 103.19 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de 92.04 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 69.41 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 53.89 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 52.17 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 64.65 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 89.3 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 68.72 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 13.55 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.13 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.95 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -1.53 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de -2.08 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de -2.1 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -2.1 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -2.1 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -2.08 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la luz será de -0.92 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 1.93 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 33.84 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 85.76 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 123.87 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la luz será de 128.55 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la electricidad será de 117.77 euros por megavatio hora.

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