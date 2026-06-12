Más de 325.000 menores se han beneficiado de las ayudas del Plan Veo para la compra de gafas y lentillas: el Gobierno amplía en 23 millones su presupuesto

La ministra de Sanidad, Mónica García, presenta el Plan Veo, en la Óptica Newlens, en Madrid. (Europa Press)

El Plan Veo, sistema de ayudas de hasta 100 euros para la compra de gafas o lentes graduadas, ha alcanzado a 325.000 menores de 16 años desde su puesta en marcha el 16 de diciembre de 2026. Son los primeros resultados de la iniciativa, presentados este lunes en el Ministerio de Sanidad, “un cuento hecho realidad para los niños españoles”, ha valorado el presidente del Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas (CGCOO), Juan Carlos Martínez Moral.

En sus primeros seis meses de implantación, el Plan Veo ha ayudado a 325.661 menores de 16 años a adquirir gafas y lentillas en todo el país. Al programa se han unido 7.718 ópticas, un 73,3% del total; y un 79% de los ópticos-optometristas españoles.

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De las ayudas repartidas, más del 85% se han utilizado para la compra de gafas graduadas, frente al 13% utilizado para la compra de lentillas. Astigmatismo (74%), miopía (54%) e hipermetropía (42%) han sido los principales problemas tratados a partir del Plan Veo, que ha ayudado a detectar de forma temprana estos trastornos visuales en la población infantil y joven.

“Los datos demuestran que la necesidad existía y que la respuesta ha sido acertada”, ha valorado la ministra de Sanidad, Mónica García. Por ello, ha anunciado que el Gobierno destinará 23,4 millones de euros adicionales al presupuesto del Plan Veo, si bien no ha dejado claro si se prolongará más allá del 31 de diciembre de 2026.

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Se calcula que en España hay más de 720.000 niños que necesitan gafas o lentillas y no pueden permitírselas, Mientras, los problemas visuales aumentan en la población: para 2050, la OMS calcula que la mitad de la población mundial será miope. “Sabemos que ver bien condiciona no solamente el aprendizaje y el rendimiento escolar, también la autonomía personal, la participación en actividades deportivas y sociales. En definitiva, aumenta las oportunidades de desarrollo de un niño o una niña”, ha expresado.

Niños de 12 a 16 años, los principales beneficiados

Presentación del Plan Veo, en la Óptica Newlens, en Madrid. (Europa Press)

Del total de 325.661 beneficiarios del Plan Veo, más de la mitad han sido adolescentes de entre 12 y 16 años, seguidos por el grupo de 6 a 11 años (40%) y los menores de 5 años (5%). Son las edades en las que una intervención temprana resulta más relevante para tratar los problemas visuales, según la ministra.

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A nivel regional, García ha destacado la “amplitud territorial del programa”. Andalucía (66.659), Cataluña (53.038) y la Comunidad de Madrid (46.003) han sido las comunidades que han aglutinado mayor número de solicitudes, mientras que regiones como Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y La Rioja destacan por su alta tasa de acceso.

“El programa está funcionando también como una política de cohesión territorial, al llegar tanto a áreas metropolitanas como a municipios pequeños y entornos rurales. El Plan es también la demostración de que la universalidad funciona, una universalidad que trasciende la mera financiación de gafas o lentillas y que pone de manifiesto una determinada forma de entender el estado del bienestar”, ha destacado García.

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