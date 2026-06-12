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El papa improvisa ante los fieles en La Laguana: "Todos somos una sola familia"

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La Laguna (Tenerife), 12 jun (EFE).- El papa León XIV ha recorrido las calles de La Laguna en un papamóvil acompañado de centenares de personas, de muy diversas nacionalidades, que no han parado de aplaudirle y a quienes se ha dirigido al final del trayecto para recordarles que "todos somos hermanas y hermanos".

"Todos somos hermanas y hermanos: algunos peruanos, algunos colombianos, algunos venezolanos, algunos de Tenerife... somos todos una sola familia", ha afirmado el pontífice en una improvisada alocución desde el balcón de la sede del Obispado de La Laguna, donde ha acudido para tomarse un descanso antes de proseguir su visita a Tenerife.

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Ante la multitud congregada frente a la sede episcopal, León XIV ha añadido : "Todos queremos ser reconocidos con la dignidad humana que Dios nos ha dado cuando nos ha creado".

"Es cuando compartimos con los demás cuando descubrimos el verdadero sentido de nuestras vidas", ha concluido el papa antes de bendecir a los allí congregados. EFE

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