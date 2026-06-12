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El juez Pedraz cita como investigado al abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, por su supuesto vínculo con el caso Leire

El magistrado investiga una trama que supuestamente buscaba influir en procedimientos judiciales del PSOE y Gobierno

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El abogado Jacobo Teijelo
El abogado Jacobo Teijelo

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha llamado a Jacobo Teijelo, abogado del exdirigente socialista Santos Cerdán, a comparecer como investigado el 25 de junio a las 10.00 horas. Esta citación se enmarca en la investigación sobre una supuesta trama liderada por Cerdán y coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez, cuyo objetivo habría sido influir en procedimientos judiciales que involucran al PSOE y al Gobierno.

Según la providencia a la que ha tenido acceso Infobae, el juez Santiago Pedraz ha confirmado la recepción de información solicitada a la Fiscalía General del Estado. En esa documentación, el Ministerio Público ha reconocido la existencia de dos encuentros entre Jacobo Teijelo y Leire Díez con el entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, durante la etapa de Álvaro García Ortiz como fiscal general.

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El pasado mes de mayo, Pedraz decidió imputar a varias personas por esta trama, entre las que está Teijelo. También han sido declarados como investigados Santos Cerdán, la gerente del PSOE Ana María Fuentes, el exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías, el empresario Javier Pérez Dolset, el capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes y el abogado Ismael Oliver, quien en su momento ejerció como defensor de Koldo García, exasesor ministerial.

La investigación busca esclarecer si desde el PSOE se financió a la presunta red para obtener información comprometedora sobre jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad vinculados a procesos judiciales que afectan al partido. Este caso llevó al último registro en la sede del PSOE en Ferraz y en la de la Guardia Civil.

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El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha señalado este martes que espera que el juez instructor del 'caso Leire Díez' en la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, le llame a declarar al entender que "estas cloacas", que ha dicho que existen desde 2018, fueron contra él. "Yo espero que me cite. El dato objetivo es que durante todos estos años estas supuestas cloacas han ido contra mí, han ido a destruirme", ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación a las puertas de la Audiencia Nacional, antes de comparecer como acusado en el juicio de la 'Operación Kitchen'.

Noticia en ampliación.

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