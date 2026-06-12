Pasa a disposición judicial el detenido por la muerte de un hombre en Badajoz

El detenido por la muerte de un hombre de 32 años en la barriada de Suerte de Saavedra de Badajoz ha pasado a disposición judicial tras permanecer en sede policial desde su detención, según ha confirmado este viernes el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana. Asimismo, se mantiene un dispositivo policial en la zona por los altercados vividos en la tarde del jueves entre algunos vecinos y agentes de la Policía Nacional.

El entierro de la víctima se produjo el jueves por la tarde después de que se le practicara la autopsia en el Instituto de Medicina Legal, y en la mañana de este viernes el detenido ha pasado a disposición judicial. A este respecto, Quintana ha destacado la rapidez con la que han actuado la Policía Nacional y la Guardia Civil, porque la denuncia de la desaparición del hombre se interpuso el lunes y el viernes "el supuesto autor ya está en sede judicial".

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"Se ha hecho un trabajo magnífico", ha incidido el delegado del Gobierno que al ser preguntado por el posible móvil del suceso ha señalado que se ha decretado el secreto de las actuaciones y no puede adelantar nada, si bien sí ha confirmado que esta muerte no está relacionada con los acontecimientos que se han vivido hace unas semanas en varias barriadas de Badajoz con enfrentamientos entre familias que han dado lugar a varias detenciones y "no se descarta que haya más".

Así, ha subrayado que este caso es diferente y "es imposible prevenirlo", y ha añadido que lo que hay que hacer es tratarlo con la mayor rapidez posible y con "eficacia" y "profesionalidad" para aclarar todo lo sucedido y poner a disposición a los supuestos autores, "y eso es lo que hemos hecho".

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"Este caso no tiene nada que ver con los otros. Los otros son bandas que nos dan mucho trabajo y que a veces tenemos poca colaboración de los entornos (familiares), por no decir nula colaboración de los implicados", se ha lamentado Quintana al ser preguntado sobre estos asuntos este viernes tras participar en Cáceres en la reunión semestral de la Comisión Territorial de Violencia de Género, en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

Respecto a lo sucedido en la tarde del jueves en Suerte de Saavedra, Quintana ha explicado que el altercado se produjo cuando vecinos creyeron que el detenido había sido trasladado a la panadería que regentaba en el barrio con motivo de las investigaciones policiales, cosa que no era así.

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Cabe recordar que vecinos de la barriada de Suerte de Saavedra se enfrentaron a varios agentes de la Policía lo que acabó con un detenido y algunos agentes heridos.