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El galardón de la Concordia cerrará el próximo miércoles los Princesa de Asturias 2026

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Oviedo, 12 jun (EFE).- Un jurado integrado por miembros de los Patronatos de la Fundación Princesa de Asturias cerrará el próximo miércoles en Oviedo con el fallo del galardón de la Concordia, al que optan 36 candidaturas de dieciséis nacionalidades, la 46.ª edición de los Premios Princesa de Asturias.

El galardón de la Concordia está destinado, según el reglamento de los Premios Princesa de Asturias, a distinguir la labor de extensión y defensa del respeto por la dignidad humana y sus derechos, del fomento y protección de la paz, de la solidaridad, del patrimonio mundial y, en general, del progreso de la humanidad.

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En esta edición, las distinciones han recaído en el escritor británico Julian Barnes (Letras), la cantante estadounidense Patti Smith (Artes); la productor cinematográfica Studio Ghibli (Comunicación y Humanidades); los científicos David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer (Investigación Científica y Técnica); la Bóveda Global de Semillas de Svalbard (Cooperación Internacional); el escritor Timothy Garton Ash (Ciencias Sociales) y el futbolista Leo Messi (Deportes).

Los ocho premios que concede anualmente la Fundación Princesa de Asturias están dotados con la reproducción de una escultura diseñada por Joan Miró, 50.000 euros en metálico, diploma e insignia acreditativo y será entregado en octubre durante una ceremonia en el Teatro Campoamor de Oviedo. EFE

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