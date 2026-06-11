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El proyecto musical de Gaudí para la Sagrada Familia inspira un concierto en Barcelona

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Barcelona, 11 jun (EFE).- El proyecto musical del arquitecto Antoni Gaudí para la Sagrada Familia, que concebía la fachada del Nacimiento como un instrumento formado por ochenta y cuatro campanas, inspira el concierto de la Philarmonia Orchestra este jueves 11 de junio en Barcelona, un espectáculo basado en una investigación de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Acompañando a la orquesta estará el comisario del Año Gaudí y director de la Cátedra Gaudí de la UPC, Galderic Santana, que hará sonar las tres campanas instaladas en el escenario y logradas gracias a su investigación doctoral en la universidad, que ha permitido reconstruir las características de estas campanas pensadas por Gaudí.

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El programa de '84 Campanas', como se denomina el espectáculo, cuenta con la obra homónima creada por el compositor David Cieri, una selección de piezas interpretadas por el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, el cuarto movimiento de la Séptima Sinfonía de Beethoven y la 'Formula 1 Theme Song' del compositor Brian Tyler, en honor al recinto F1 Barcelona Fan Village instalado en plaza Catalunya, donde tendrá lugar la función.

La pieza '84 Campanas' fue interpretada por primera vez el pasado 10 de junio, también con Santana para tocar las campanas, en el Palau de la Música en el estreno de 'Els Set Somnis de Gaudí', la sinfonía coral de Olivia Pérez-Collellmir creada como conmemoración del centenario de la muerte de Antoni Gaudí.

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El concierto de esta noche en Barcelona es de entrada gratuita y el acceso en plaza Catalunya se abre a las 20:30 horas.

El espectáculo, que ha sido impulsado por Renée Chan y Patrick Mithcell, permitirá oír parte del universo sonoro que concibió el arquitecto de la Sagrada Familia, un proyecto musical al que, según ha explicado Santana en una rueda de prensa este jueves, aún le faltan "unos diez o doce años para empezar".

"Gaudí en realidad estudió no solo cómo debía verse el templo, sino también cómo debía sonar. En el fondo, la iglesia será como un piano gigante con sonido de campanas", ha detallado.

De esta manera, la idea de Gaudí fue repartir estas campanas por el interior de los campanarios y que estas actuaran como un gran carillón que emitiera notas parecidas a las de un piano.

Asimismo, las ochenta y cuatro campanas a las que hace referencia el concierto son las de la fachada del Nacimiento, pero Santana ha remarcado que cada parte de la iglesia (las fachadas de la Pasión y Gloria y el ábside, con la Torre de la Virgen María) tiene su tipología de campanas y, por lo tanto, un sonido diferenciado.

Las campanas que sonarán hoy en el centro de Barcelona tienen forma de tubo de hiperboloide largo, y podrán verse al fondo del escenario, mientras que, por ejemplo, las del ábside, que también serán ochenta y cuatro, serán anulares.

Galderic también ha destacado que esta idea de Gaudí estaba inspirada en la acústica de los templos griegos y ha señalado que la campana mayor tendrá unos 18 metros, mientras que las más pequeñas se situarán entre los 30 y los 60 centímetros. EFE

(vídeo) (audio)

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