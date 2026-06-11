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El ala-pívot esloveno Aljaz Kunc, primer fichaje del Girona para la temporada 2026-2027

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Girona, 11 jun (EFE).- El ala-pívot esloveno Aljaz Kunk se ha convertido este jueves en el primer fichaje del Bàsquet Girona para la próxima temporada, según anunció la entidad catalana en un comunicado.

Kunk, de 26 años y 2,07 metros de altura, firma por una temporada, hasta el 30 de junio de 2027, con el equipo gerundense después de despuntar en el Twarde Pierniki Torun de Polonia, con el que registró una media de 17,1 puntos, 6,6 rebotes y 1,1 asistencias en los 28 partidos que disputó en este último curso.

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El jugador se formó en Eslovenia entre los años 2014 y 2017 antes de dar el salto al baloncesto estadounidense, en 2018, cuando cursó el último curso de secundaria en el Elevation Preparatory Academy de Sarasota (Florida).

Antes de fichar por el Twarde Pierniki Torun, siguió desarrollando su trayectoria deportiva en dos universidades de los Estados Unidos: entre 2018 y 2021 militó en los Washington State Cougars y, después (2021-2023), jugó con los Iowa State Cyclones.

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Kunk también ha participado con la selección de Eslovenia en los partidos de clasificación para el Eurobasket 2025 y para el Mundial 2027.

En declaraciones a los medios de comunicación del club, el director deportivo del Bàsquet Girona, Fernando San Emeterio, destacó que, "más allá de los números" que ha registrado en la última temporada, Kunk es un jugador "en clara progresión".

"Es un jugador con una gran capacidad para abrir el campo y representa una amenaza desde el perímetro. Además, puede jugar a un ritmo alto y acompañar muy bien las transiciones ofensivas. Tiene la capacidad de poner el balón al suelo para atacar de fuera hacia dentro. Es inteligente en la lectura del juego y se mueve muy bien sin balón", analizó San Emeterio. EFE

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