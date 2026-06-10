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Un yacimiento canario revela la adaptación de las culturas norteafricanas al océano

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Madrid, 10 jun (EFE).- Las reliquias encontradas en el yacimiento de Playa Chica (Gran Canaria) han revelado las complejas artes de pesca que utilizaron las culturas del norte de África entre los siglos XI y XIII y cómo las poblaciones bereberes desarrollaron una economía costera para adaptarse a la vida en el océano.

Entre los restos encontrados y analizados en ese yacimiento, considerado como un centro de procesamiento de alimentos marinos, figuran anzuelos fabricados con colmillos de cerdo y herramientas de cuerno de cabra, y el hallazgo de piñas y restos vegetales sugiere que los habitantes empleaban técnicas de ahumado y secado para conservar el pescado y facilitar su intercambio por otros productos en el interior de la isla.

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Los trabajos de investigación han sido liderados por científicos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y las conclusiones del trabajo se han publicado hoy en la revista Plos One.

El investigador principal, el historiador Jonathan Santana, ha subrayado que Playa Chica no era un lugar donde se consumiera pescado, sino un espacio dedicado a la captura, el procesamiento y la conservación de alimentos procedentes del mar, para ser trasladados posteriormente a otros lugares, lo que explica que hayan aparecido restos de pescado en el interior de la isla.

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En declaraciones a EFE, Santana ha apuntado a una tradición pesquera y de procesamiento "de muy largo recorrido y que seguramente tiene sus raíces en el continente", y ha precisado que los tipos de leña y de fuego que se hacían ahí eran muy diferentes a los que se hacían en los contextos domésticos y estaban más orientadas al ahumado de las capturas para favorecer su conservación y su traslado posterior.

Las Islas Canarias, habitadas desde el siglo I por personas originarias de zonas de habla bereber del noroeste de África, proporcionan datos comparativos que son cruciales para comprender el desarrollo de las economías costeras en África, una región donde las adaptaciones marítimas siguen estando relativamente poco estudiadas.

Los investigadores estudiaron muestras de Playa Chica, un yacimiento arqueológico situado en la costa de la isla de Gran Canaria, que data de entre los siglos XI y XIII, y encontraron escamas de pescado y cuernos de cabra que pudieron ser utilizados como herramientas para descamar el pescado, lo que sugiere que este yacimiento pudo haberse utilizado para procesar las capturas del mar.

Además, los restos de material vegetal que produce mucho humo al quemarse, como piñas, revela que el pescado pudo haberse ahumado o secado para su conservación.

La mayoría de los restos de peces pertenecían a especies costeras, lo que sugiere que la pesca se realizaba principalmente cerca de la costa, y basándose en las especies presentes y en el descubrimiento de anzuelos hechos con colmillos de cerdo, los investigadores han apuntado que es probable que en esta zona se utilizaran tanto redes como sedal.

La escasez de datos procedentes de fases anteriores en Playa Chica, junto con la falta de yacimientos costeros excavados en todo el archipiélago, hace que estas conclusiones sean todavía preliminares, pero el estudio indica que Playa Chica pudo haber sido un centro neurálgico para el abastecimiento de mariscos a la comunidad insular en general.

Eso concuerda con el desarrollo de economías insulares consolidadas, y estos hallazgos contribuyen a esclarecer las culturas costeras históricas, en gran medida desconocidas, del noroeste de África, por lo que las futuras investigaciones deberían priorizar la excavación y el muestreo de otras zonas costeras para estudiar patrones similares de explotación marina, han subrayado los investigadores.

Jonathan Santana, profesor del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha incidido en la importancia de avanzar en las investigaciones y en agilizar la recopilación de toda la documentación posible, ya que el yacimiento de Playa Chica está condenado a la desaparición durante las próximas décadas como consecuencia del aumento del nivel del mar. EFE

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