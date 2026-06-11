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Mitch Johnson: "Es humanamente imposible no sentir el disgusto"

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Redacción Deportes (EE.UU.), 10 jun (EFE).- Mitch Johnson, técnico de los San Antonio Spurs, afirmó este miércoles que "humanamente imposible" para su equipo no sentir el disgusto por la derrota de 107-106 sufrida ante los New York Knicks en el cuarto partido de las Finales NBA tras estar arriba por 29 puntos.

"Les dije que sintieran la emoción esta noche, porque son competitivos. Es humanamente imposible no hacerlo. Mañana, que saquen toda la emoción de la ecuación. Más les vale estar listos para jugar dentro de dos días y ganar", dijo Johnson en la rueda de prensa posterior al partido del Madison Square Garden.

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"Doloroso, otra vez, porque jugamos muy bien. Es uno de esos partidos en los que te sientas y dices que lanzaste el balón decentemente, hiciste un partido bastante limpio. Y luego, de algún modo, no terminamos el trabajo, dejamos de poner la energía en los lugares correctos que nos habían dado esa ventaja y por lo que estábamos jugando", insistió.

Los Spurs desperdiciaron 29 puntos de ventaja en el Madison Square Garden y perdieron 107-106 contra unos New York Knicks que el próximo sábado, en el quinto encuentro, podrán poner las manos en su primer anillo desde 1973.

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"Está en lo más alto de la lista (de lecciones aprendidas este año) simplemente por las circunstancias y por lo que está en juego. Después de hacer tan buen trabajo en esa primera mitad, conseguir la ventaja que teníamos y no rematar el trabajo es, como mínimo, decepcionante", admitió el técnico.

"Ahora tenemos que volver a casa en dos días y afrontarlo de la misma manera. Tenemos un partido que tenemos que ganar. Tenemos que ganar ese partido dentro de dos días y ser más consistentes, más fuertes de mente, y terminar el trabajo y cerrar más fuerte al final", concluyó. EFE

(foto)

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