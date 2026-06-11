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Mike Brown: "Ha sido el tiro más icónico en la historia de los Knicks"

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Redacción Deportes (EE.UU.), 10 jun (EFE).- El entrenador de los New York Knicks, Mike Brown, afirmó este miércoles que el palmeo con el que OG Anunoby culminó la mayor remontada en unas Finales de la NBA fue "el tiro más icónico de la historia de Nueva York".

Anunoby puso el 107-106 a un segundo del final, una canasta con la que los Knicks culminaron una remontada de 29 puntos en el segundo tiempo frente a los San Antonio Spurs y pusieron el 3-1 en las Finales.

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"No sé si ha habido una jugada más grande en la historia del baloncesto de los Knicks. Ese rebote ofensivo fue enorme. Enorme. Él aceptó el reto y nos ganó el partido", afirmó Brown en rueda de prensa.

"Es increíble. Ese palmeo, cómo controló el balón y lo convirtió, y como dije, probablemente sea el tiro más icónico en la historia del baloncesto de Nueva York", insistió el técnico.

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Brown también habló del mensaje que trasladó a sus jugadores al descanso, cuando perdían de 27, sobre la posibilidad de crear su propio destino.

"La realidad es que, no solo en el baloncesto, no solo en el deporte, sino también en la vida -y creo que todos pueden dar fe de ello—, necesitas un poco de suerte. Hay que tener un poco de suerte en la vida y en el deporte", dijo Brown.

"Pero también puedes crear tu propia suerte. Necesitas algo de suerte natural y también la capacidad de generarla tú mismo, y ese fue probablemente el mensaje más importante. Quedaba mucho partido por jugar todavía. Necesitábamos un poco de suerte, pero debíamos hacer lo que sabemos hacer para poder provocarla", añadió.

Con el 3-1, las Finales vuelven a Texas para el quinto partido, que se disputará este sábado en San Antonio; la primera oportunidad para los Knicks de conquistar su primer anillo desde 1973. EFE

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