Espana agencias

Wembanyama: "Podemos rendirnos o hacernos más fuertes"

Guardar
Google icon

Nueva York (EE.UU.), 10 jun (EFE).- El francés Victor Wembanyama, estrella de los San Antonio Spurs, aseguró este miércoles que la derrota sufrida en el Madison Square Garden ante los New York Knicks tras desperdiciar 29 puntos de ventaja, que su equipo tiene dos opciones: rendirse o hacerse "más fuerte".

"Ahora mismo no puedo explicarlo del todo, no lo sé. Creo que es solo cuestión de ejecución, de cierta ansiedad competitiva. Claramente no fuimos el equipo más hambriento en la segunda mitad", dijo Wembanyama en rueda de prensa tras el 106-107 del Garden, que dio ventaja 3-1 a los Knicks en las Finales.

PUBLICIDAD

"Creo que va a ir por uno de dos caminos. Uno de dos caminos: uno malo y uno bueno. El malo sería rendirnos. El bueno sería hacernos más fuertes con esto, estar más unidos. Y sé que esto último es lo que vamos a hacer", reflexionó.

Los Spurs desperdiciaron 29 puntos de ventaja en el Madison Square Garden y perdieron por 107-106 contra unos New York Knicks que el próximo sábado, en el quinto encuentro, podrán poner las manos en su primer anillo desde 1973.

PUBLICIDAD

Wembanyama acabó el partido con 24 puntos y trece rebotes, aunque no pasó de un dos de nueve en tiros en el cuarto período.

"Ya hemos demostrado que podemos superar estas dificultades. Aunque no hayamos estado en esta situación antes, estoy convencido de que estamos hechos para esto y que vamos a sacar algo mejor de todo esto. Esto nos va a unir todavía más", afirmó Wemby. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mitch Johnson: "Es humanamente imposible no sentir el disgusto"

Infobae

La selección de Colombia llega a Guadalajara en ambiente festivo promovido por su afición

Infobae

Los Knicks remontan 29 puntos a los Spurs y ponen el 3-1 en las Finales

Infobae

"Alza la mirada... y acoge": el papa llega a Canarias para poner el foco en los migrantes

Infobae

Taylor Swift y la 'fila de los famosos' animan a los Knicks en las Finales de la NBA

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los funcionarios de prisiones serán agentes de la autoridad e insultarles tendrá el mismo castigo que si fueran policías

Los funcionarios de prisiones serán agentes de la autoridad e insultarles tendrá el mismo castigo que si fueran policías

El avión de combate de Italia, Reino Unido y Japón que podría ser la alternativa al FCAS y que apuesta por la guerra electrónica

Madrid diseña su nueva ley de caza: permitida en el 70% del territorio, todos los días del año y más especies en la diana: “El 0,63% de la población decide sobre el resto”

Viaje del papa León XIV a Barcelona, en directo | El pontífice proclama desde la Sagrada Família que “no se puede creer en Jesús y promover la guerra y matar al inocente”

La Justicia declara fija a una trabajadora de guardería que llevaba más de 30 años encadenando contratos temporales y que no consiguió plaza

ECONOMÍA

Seis de cada diez bajas de jóvenes con contrato indefinido son dimisiones, incluso sin tener otro empleo asegurado

Seis de cada diez bajas de jóvenes con contrato indefinido son dimisiones, incluso sin tener otro empleo asegurado

Amancio Ortega engorda su patrimonio inmobiliario con la adquisición de un centro logístico en Países Bajos por 132 millones de euros

Los agricultores piden a Bruselas aumentar los controles sobre las importaciones de Egipto: “Ponen en riesgo la salud de los consumidores”

Uno de cada dos trabajadores de la Unión Europea podría estar expuesto a factores de riesgo de cáncer en el trabajo

El Estatuto de los Trabajadores garantiza 14 festivos retribuidos al año: qué dice la ley sobre descansos, permisos y calendarios autonómicos

DEPORTES

Hernández Hernández, el único árbitro español en el Mundial 2026: del FC Barcelona, el acta más disparatada de LaLiga y su implicación en el caso Negreira

Hernández Hernández, el único árbitro español en el Mundial 2026: del FC Barcelona, el acta más disparatada de LaLiga y su implicación en el caso Negreira

Noruega arrasa con sus fotos antes del Mundial 2026, pero reaviva la polémica: “Recuerdan a las preocupaciones de los neonazis”

Suiza, la única selección eliminada de un Mundial sin recibir un solo gol: el récord que sigue intacto 20 años después

La Kings League de Gerard Piqué ultima un ERE en España que afecta a la mitad de su plantilla en España: “Se ha quemado el dinero”

El mensaje del papa León XIV un día antes de arrancar el Mundial 2026: “Quien no sabe pasar el balón, aunque tenga talento, aún no ha entendido el juego”