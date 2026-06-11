Espana agencias

Ocho universidades públicas lideran en rendimiento, investigación e inserción laboral

Guardar
Google icon

Madrid, 11 jun (EFE).- Ocho universidades públicas lideran en rendimiento docente, en investigación y en la inserción laboral de sus estudiantes y se posicionan como las mejores según el U-Ranking 2026, elaborado por la Fundación BBVA y el Ivie, y que analiza 71 universidades españolas, entre ellas 23 privadas.

En este listado aparecen como las universidades mejor posicionadas, tanto en volumen como en rendimiento, las universidades Politécnicas de Catalunya, València y Madrid, las Autónomas de Barcelona y Madrid, la Universitat de Barcelona, la Universitat de València y la de Santiago de Compostela.

PUBLICIDAD

Todas ellas representan el 23 % de los resultados en docencia del 95 % del sistema universitario, el 30 % de la investigación e innovación y el 22 % de la inserción laboral.

"Su aportación al sistema universitario español (SUE) es notable gracias tanto a su tamaño, que les permite generar un volumen importante de resultados, como por su rendimiento, al lograr una eficiencia de sus recursos superior a la media", señalan los expertos que han elaborado este clasificación.

PUBLICIDAD

No obstante, en el caso de la docencia, aunque las instituciones públicas disponen de mayores recursos, las privadas registran mejores resultados en producción, calidad e internacionalización.

Nueve universidades, de las cuales seis son privadas, encabezan el 'ranking' de rendimiento docente.

En investigación e innovación, son las públicas las que obtienen el mayor desempeño en todos los indicadores: duplican los recursos y la producción científica de las privadas y los indicadores de calidad y de internacionalización de la investigación también las sitúan por encima de estas instituciones.

El informe destaca que la Universidad de Navarra aparece en el puesto 16, como la primera privada en investigación.

En cuanto a la inserción laboral, los resultados son más homogéneos, con cierta ventaja para las privadas.

Aunque las tasas de empleo de los egresados son similares en las universidades públicas y en las privadas, los estudiantes de estas últimas consiguen, en promedio, empleos con mayores salarios y más adecuados al nivel de estudios que han alcanzado.

El U-Rankin 2026 señala a la Universidad Complutense de Madrid, con 64.287 estudiantes, líder en la clasificación de volumen, seguida por la Universitat de Barcelona y la Universitat de València. Estas tres universidades concentran el 9 % del alumnado y contribuyen con el 18 % a la producción científica del SUE.

El grupo de rendimiento está encabezado por la Universitat Pompeu Fabra, la Politècnica de Catalunya, la Autónoma de Barcelona, la Politècnica de Valencia, la Universitat de Barcelona, la Autónoma de Madrid y la Universidad Carlos III.

Las titulaciones relacionadas con la salud y las ingenierías obtienen los mejores resultados en empleabilidad.

Medicina encabeza esta clasificación en titulaciones sanitarias, seguida de enfermería, odontología y farmacia. Las seis titulaciones que completan el top 10 de empleabilidad son ingenierías: Ingeniería de computadores, Ingeniería de organización industrial, Ingeniería civil, Ingeniería de telecomunicación, Ingeniería eléctrica e Ingeniería de la energía.

En el lado opuesto, figuran las titulaciones relacionadas con Conservación y restauración, Comercio, Historia del arte, Bellas Artes, Protocolo y eventos, Criminología, Estudios y gestión de la cultura, Artes escénicas, Turismo y Gestión hotelera.EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

'El día de la revelación' de Spielberg aterriza en cartelera junto a 'Pioneras' o BTS

Infobae

Los jóvenes exigen a las comunidades que actúen ante la crisis de la vivienda

Infobae

Dos fallecidos y varios heridos en un incendio en un bloque de viviendas en Magaluf

Infobae

Familias de desaparecidos en México desafían cerco del Mundial a horas de la inauguración

Infobae

Towns: "Para triunfar en Nueva York tienes que estar preparado para salir del barro"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Reino Unido enviará 120.000 drones a Ucrania para “respaldar su capacidad industrial al mismo tiempo que se apoya a Kiev”

Reino Unido enviará 120.000 drones a Ucrania para “respaldar su capacidad industrial al mismo tiempo que se apoya a Kiev”

Los funcionarios de prisiones serán agentes de la autoridad e insultarles tendrá el mismo castigo que si fueran policías

El avión de combate de Italia, Reino Unido y Japón que podría ser la alternativa al FCAS y que apuesta por la guerra electrónica

Madrid diseña su nueva ley de caza: permitida en el 70% del territorio, todos los días del año y más especies en la diana: “El 0,63% de la población decide sobre el resto”

Viaje del papa León XIV a Barcelona, en directo | El pontífice proclama desde la Sagrada Família que “no se puede creer en Jesús y promover la guerra y matar al inocente”

ECONOMÍA

Así es la casa plegable de Amazon que se vende por menos de 12.000 euros: personalizable y de hasta seis dormitorios

Así es la casa plegable de Amazon que se vende por menos de 12.000 euros: personalizable y de hasta seis dormitorios

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Los españoles compran ahora casas más ‘baratas’, por debajo de 300.000 euros: “Volvemos a un mercado con menos euforia y más prudencia”

Seis de cada diez bajas de jóvenes con contrato indefinido son dimisiones, incluso sin tener otro empleo asegurado

Amancio Ortega engorda su patrimonio inmobiliario con la adquisición de un centro logístico en Países Bajos por 132 millones de euros

DEPORTES

Los jugadores que pudieron vestir la camiseta de Inglaterra, pero decidieron no hacerlo: de Olise a Haaland o Musiala

Los jugadores que pudieron vestir la camiseta de Inglaterra, pero decidieron no hacerlo: de Olise a Haaland o Musiala

Hernández Hernández, el único árbitro español en el Mundial 2026: del FC Barcelona, el acta más disparatada de LaLiga y su implicación en el caso Negreira

Noruega arrasa con sus fotos antes del Mundial 2026, pero reaviva la polémica: “Recuerdan a las preocupaciones de los neonazis”

Suiza, la única selección eliminada de un Mundial sin recibir un solo gol: el récord que sigue intacto 20 años después

La Kings League de Gerard Piqué ultima un ERE en España que afecta a la mitad de su plantilla en España: “Se ha quemado el dinero”