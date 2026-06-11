Ocho universidades públicas lideran en rendimiento, investigación e inserción laboral

Madrid, 11 jun (EFE).- Ocho universidades públicas lideran en rendimiento docente, en investigación y en la inserción laboral de sus estudiantes y se posicionan como las mejores según el U-Ranking 2026, elaborado por la Fundación BBVA y el Ivie, y que analiza 71 universidades españolas, entre ellas 23 privadas.

En este listado aparecen como las universidades mejor posicionadas, tanto en volumen como en rendimiento, las universidades Politécnicas de Catalunya, València y Madrid, las Autónomas de Barcelona y Madrid, la Universitat de Barcelona, la Universitat de València y la de Santiago de Compostela.

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Todas ellas representan el 23 % de los resultados en docencia del 95 % del sistema universitario, el 30 % de la investigación e innovación y el 22 % de la inserción laboral.

"Su aportación al sistema universitario español (SUE) es notable gracias tanto a su tamaño, que les permite generar un volumen importante de resultados, como por su rendimiento, al lograr una eficiencia de sus recursos superior a la media", señalan los expertos que han elaborado este clasificación.

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No obstante, en el caso de la docencia, aunque las instituciones públicas disponen de mayores recursos, las privadas registran mejores resultados en producción, calidad e internacionalización.

Nueve universidades, de las cuales seis son privadas, encabezan el 'ranking' de rendimiento docente.

En investigación e innovación, son las públicas las que obtienen el mayor desempeño en todos los indicadores: duplican los recursos y la producción científica de las privadas y los indicadores de calidad y de internacionalización de la investigación también las sitúan por encima de estas instituciones.

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El informe destaca que la Universidad de Navarra aparece en el puesto 16, como la primera privada en investigación.

En cuanto a la inserción laboral, los resultados son más homogéneos, con cierta ventaja para las privadas.

Aunque las tasas de empleo de los egresados son similares en las universidades públicas y en las privadas, los estudiantes de estas últimas consiguen, en promedio, empleos con mayores salarios y más adecuados al nivel de estudios que han alcanzado.

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El U-Rankin 2026 señala a la Universidad Complutense de Madrid, con 64.287 estudiantes, líder en la clasificación de volumen, seguida por la Universitat de Barcelona y la Universitat de València. Estas tres universidades concentran el 9 % del alumnado y contribuyen con el 18 % a la producción científica del SUE.

El grupo de rendimiento está encabezado por la Universitat Pompeu Fabra, la Politècnica de Catalunya, la Autónoma de Barcelona, la Politècnica de Valencia, la Universitat de Barcelona, la Autónoma de Madrid y la Universidad Carlos III.

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Las titulaciones relacionadas con la salud y las ingenierías obtienen los mejores resultados en empleabilidad.

Medicina encabeza esta clasificación en titulaciones sanitarias, seguida de enfermería, odontología y farmacia. Las seis titulaciones que completan el top 10 de empleabilidad son ingenierías: Ingeniería de computadores, Ingeniería de organización industrial, Ingeniería civil, Ingeniería de telecomunicación, Ingeniería eléctrica e Ingeniería de la energía.

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En el lado opuesto, figuran las titulaciones relacionadas con Conservación y restauración, Comercio, Historia del arte, Bellas Artes, Protocolo y eventos, Criminología, Estudios y gestión de la cultura, Artes escénicas, Turismo y Gestión hotelera.EFE