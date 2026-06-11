Desarticulada una red de blanqueo de capitales tras 18 registros en Andalucía

Algeciras (Cádiz), 11 jun (EFE).- La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del tráfico se drogas en una operación en la que ha registrado 18 viviendas en distintas provincias de Andalucía, han informado este jueves fuentes del instituto armado.

La mayoría de los registros, ocho, se han practicado en la provincia de Cádiz: seis en Algeciras, uno en Los Barrios y otro en El Puerto de Santa María.

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En la provincia de Sevilla se han llevado a cabo tres registros en Mairena del Aljarafe, uno en Gelves y otro en Las Cabezas de San Juan.

También se han registrado dos viviendas en Villa del Río (Córdoba) y tres en Mijas (Málaga).

En la operación la Guardia Civil prevé practicar varias detenciones, según las mismas fuentes. EFE