Tolón destaca el "papel estratégico" del atletismo en su reto olímpico hacía Los Ángeles

Madrid, 10 jun (EFE).- La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, mantuvo este miércoles una reunión de trabajo con el presidente de la Real Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado, en la que abordaron los principales retos del presente ciclo, que culminará con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Tolón destacó "el papel estratégico del atletismo" y puso en valor los resultados internacionales de los atletas españoles, reconociendo el trabajo que viene realizando la federación para "potenciar su estructura deportiva".

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Además, la ministra destacó "la imagen que proyecta España a través del deporte" y reiteró la voluntad del gobierno de continuar trabajando de manera coordinada con la entidad presidida por Raúl Chapado. EFE