Movimiento Mujeres Migrantes renuncia a ayudas de la Junta de Extremadura por "coherencia"

Mérida, 10 jun (EFE).- El Movimiento Mujeres Migrantes de Extremadura ha renunciado a dos subvenciones de la Junta, con un importe de 78.216 euros en total, por "coherencia" con sus principios y ante lo que considera un contexto institucional "incompatible con los principios de igualdad, dignidad humana y no discriminación".

En concreto la entidad dejará de percibir 66.069 euros para su programa de 'Mujeres migrantes y refugiadas constructoras de paz y ciudadanía global', subvención por concesión directa que le otorgó la Agencia Extremeña de Cooperación al Desarrollo (AEXCID) en la convocatoria de 2025, a ejecutarse en 2026.

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Este proyecto tenía un plazo previsto de ejecución de doce meses, hasta el 30 de diciembre de 2026, en las ciudades de Mérida, Cáceres y Badajoz, según los datos facilitados a EFE por la Junta.

Además, ha rechazado 12.146 euros para 'Voces legítimas: experiencias de la niñez migrante y refugiada' de la convocatoria de la Junta de Extremadura para financiar programas de inclusión social para colectivos en situación o riesgo de exclusión social para 2026, subvención otorgada por concurrencia competitiva.

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Así lo ha hecho público en un comunicado dicho movimiento que, tras "una reflexión colectiva", ha concluido que la aceptación de estas ayudas "no sería coherente con el mandato social, político y ético que sustenta nuestra organización".

"Reiteramos nuestro compromiso con la construcción de una Extremadura diversa, democrática y respetuosa con los derechos de todas las personas, independientemente de su origen", ha concluido la entidad, conformada y liderada por mujeres migrantes, refugiadas y exiliadas.

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Según ha informado este miércoles el Ejecutivo regional, los fondos correspondientes a la subvención de la agencia ya han sido reintegrados a la Tesorería de la Junta de Extremadura mediante modelo 050 y esta es la única renuncia comunicada hasta el momento.

No obstante, la AEXCID debe emitir todavía la correspondiente resolución de aceptación de la renuncia para su constancia formal.

El Gobierno extremeño no se ha pronunciado por ahora sobre la otra concesión, de la Consejería de Salud y Políticas Sociales.

El pasado año la agencia otorgó 40 subvenciones de este tipo por un valor de 5.939.207 euros, ha señalado la Junta.

Este 2026 el presupuesto de la AEXCID ha pasado de casi 11 millones de euros a 2,7 millones y su estructura actual "queda básicamente en personal", según el vicepresidente de la Junta y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle.

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Entidades como las delegaciones de Personas Migrantes y Refugiadas de las tres diócesis extremeñas reclamaron a la Junta que reconsidere este recorte y advirtieron del riesgo de debilitar este aspecto así como del aumento de las desigualdades. EFE