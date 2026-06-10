Marihuana oculta entre bolsas de patatas fritas: cae una organización de narcos en Sevilla

Sevilla, 10 jun (EFE).- Una organización criminal dedicada al tráfico de marihuana, que usaba varios puntos logísticos en la provincia de Sevilla y que llegó a ocultar droga entre bolsas de patatas fritas, ha sido desarticulada con la detención de cinco personas y el decomiso de 200 kilogramos de cogollos y otro 85 kilos de plantas de marihuana.

La investigación, de la que ha informado este miércoles la Policía Nacional, se inició el pasado abril, cuando los agentes detectaron movimientos sospechosos en una nave industrial ubicada en la localidad de La Luisiana (Sevilla).

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Tras una inspección de la nave encontraron un camión cargado con bolsas de patatas fritas y, en su interior y ocultas entre la mercancía legal, numerosas bolsas envasadas al vacío de cogollos de marihuana con un peso total de 166 kilos.

En la primera fase del operativo fueron detenidas tres personas para los que la autoridad judicial decretó su inmediato ingreso en prisión.

Posteriormente, la segunda fase de la operación se centró en identificar a quienes daban soporte local para la comisión de los hechos investigados.

Esta otra fase finalizó el pasado mayo con un registro domiciliario en la pedanía de Marismillas, perteneciente a la localidad de Las Cabezas de San Juan (Sevilla).

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Fruto del registro se desmanteló una plantación exterior de marihuana, se decomisaron otros 35 kilos de cogollos y se llevó a cabo la detención de otros dos hombres.

La investigación ha sido desarrollada por agentes de la Policía Nacional y las Unidades Operativas de Sevilla y Málaga del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria. EFE

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