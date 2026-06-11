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Sindicatos de docentes dispuestos a un acuerdo satisfactorio con la Generalitat Valenciana

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València, 11 jun (EFE).- Los sindicatos STEPV, UGT y CCOO acuden este jueves a la Mesa de Negociación con la Conselleria de Educación dispuestos a que "se reabra la negociación" para el profesorado de la enseñanza pública no universitaria de la Comunitat Valenciana para conseguir un documento final "lo más satisfactorio posible".

Así lo han manifestado los representantes de los tres sindicatos mayoritarios a su llegada a la Conselleria en declaraciones a los periodistas, y han confirmado que la suspensión de la huelga indefinida será efectiva este viernes.

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Han manifestado asimismo su disposición a firmar el "acuerdo parcial" sobre la reducción de la burocracia, pero sobre el resto de puntos a debate "la idea es continuar negociando".

STEPV, CCOO y UGT sometieron a consulta del profesorado este último documento y de los 30.238 docentes que respondieron -de los casi 78.000 que hay en la Comunitat Valenciana- el 87 % votó en contra del documento en su totalidad.

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Sólo han aceptado firmar uno de los ocho puntos de negociación, el referido a la simplificación burocrática, con un 82 % a favor.

La propuesta de retribuciones (un incremento progresivo de las retribuciones hasta llegar a 200 euros mensuales en 2028) obtuvo un 90 % de rechazo entre los docentes, y un 84 % no acepta firmar el texto parcial de la enseñanza del valenciano.

Asimismo, un 67 % de las votaciones considera más adecuado interrumpir o desconvocar la huelga, y de estos un 71 % opta por suspenderla para continuar las movilizaciones en cualquier momento sin preaviso.

"La lucha continúa" tras una movilización "masiva" que responde al "malestar" del profesorado ante la situación de la enseñanza pública no universitaria en la Comunitat, han manifestado los sindicatos.

Han indicado asimismo que ante la llegada del fin de las clases tienen más "margen" de movilización del profesorado "y la huelga se reactivará cuando los profesores lo consideren".

Los sindicatos han criticado la "falta de voluntad real" por parte de la Consellera para llegar a acuerdos y "su mala fe" en las negociaciones, tras un mes que llevan de huelga indefinida.

Desde primera hora de la mañana decenas de profesores se concentran frente a las puertas de la Conselleria de Educación, por donde ha discurrido una 'bicicletada' de protesta, con gritos de "consellera dimisión", que al mediodía partirán en manifestación hacia la Plaza de la Virgen, junto al Palau de la Generalitat, donde anoche se levantó la acampada de docentes tras la suspensión de la huelga indefinida.EFE

(foto)

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