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El PSOE ve "distintas velocidades" en procesos judiciales y sentencias "incomprensibles"

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Madrid, 11 jun (EFE).- El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha criticado este jueves que se hayan abierto causas judiciales contra su partido y el Gobierno a partir de "recortes de periódico" y que haya "distintas velocidades" para progresar en "ciertos procesos judiciales" así como sentencias "incomprensibles".

López se ha expresado de esta manera a su llegada al pleno de la Cámara Baja, donde ha sido preguntado por la prensa por las palabras del ministro Óscar López de ayer en las que afirmó que "hay jueces que prevarican".

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El socialista se ha limitado a apuntar a que esas son declaraciones del ministro, pero ha pedido que sea cada ciudadano que "juzgue" con los hechos sobre la mesa.

Preguntado también por las reuniones de la exmilitante Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo con el que fuese mano derecha del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, ha incidido en que la Justicia debe investigar todos los hechos de este caso y se expongan las pruebas para determinar qué sucedió. EFE

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