Illa agradece la visita del papa y sus mensajes "inspiradores": "Cataluña vuelve a contar"

El Prat de Llobregat (Barcelona), 11 jun (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha agradecido este jueves la visita del papa y ha ensalzado los mensajes "inspiradores" que ha lanzado en sus intervenciones públicas: "Nos permite dimensionar el papel de Cataluña en el mundo. Cataluña vuelve a contar", ha dicho.

Así se ha expresado en la terminal corporativa del Aeropuerto Josep-Tarradellas Barcelona-El Prat, en unas declaraciones a los periodistas que ha hecho minutos después de despedirse de León XIV, que ha partido este jueves rumbo a Canarias.

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Illa ha destacado la "comprensión" y "sensibilidad" del pontífice con la realidad catalana y ha defendido que esta visita reafirma a la sociedad de esta comunidad en los valores de la "tolerancia" y la "justicia social", entre otros.

Las palabras pronunciadas por el papa durante su estancia de dos días en Cataluña deben servir de inspiración para "seguir siendo un país ambicioso y con voluntad de abrirse y explicarse al mundo", ha agregado.

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El president ha puesto especial énfasis en la bendición papal de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia, el acto más destacado de su visita.

"Ayer, desde la Sagrada Familia, desde Barcelona y Cataluña, se iluminó el mundo", ha reivindicado tras afirmar que sigue "emocionado" por lo vivido.

Illa ha dicho que cree que el papa se ha llevado una "buena imagen" de Cataluña y se ha mostrado "orgulloso" de cómo ha respondido la ciudadanía catalana.

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Preguntado sobre las críticas por el desembolso de la administración catalana para la organización de la visita -más de dos millones de euros- y la presencia de la bandera vaticana en el Palau de la Generalitat, Illa ha defendido que el Govern "ha hecho lo que tenía que hacer".

"La actuación concuerda perfectamente con los criterios de un Estado aconfesional que también respeta y valora la visita de un líder como León XIV", ha apunado.

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Illa ha dicho sentirse "muy identificado" con los mensajes lanzados por el papa y ha insistido en la "sensibilidad y respeto" hacia Cataluña que ha mostrado en todas sus intervenciones, en un contexto en el que durante los días previos a la visita había dudas sobre hasta qué punto el pontífice haría uso del idioma catalán. EFE

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