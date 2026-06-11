Dos siglos de la historia naval de España, en internet gracias al Archivo de la Nobleza

Toledo, 11 jun (EFE).- Unos doscientos años de la historia naval de España, los siglos XVI y XVII con episodios como la Batalla de Lepanto, se pueden consultar desde este viernes en el Portal de Archivos Españoles, dependiente del Ministerio de Cultura, gracias a la labor de documentación y digitalización del Archivo Histórico de la Nobleza, con sede en Toledo.

La directora del Archivo Histórico de la Nobleza, Aránzazu Lafuente Urién, explica en una entrevista con la Agencia EFE la importancia de dar acceso a toda esta documentación, que forma parte del Archivo de los Marqueses de Santa Cruz y comprende toda la documentación pública de la familia de Álvaro de Bazán, cuyos miembros fueron marinos de forma ininterrumpida desde los Reyes Católicos hasta Felipe IV.

PUBLICIDAD

Se trata, por tanto, de doscientos años en los que los marinos de esta familia -todos con el nombre de Álvaro de Bazán- recibieron instrucciones y correspondencia en muchas ocasiones con la firma de los reyes, ya que estuvieron al mando de las Armadas del Mediterráneo y del Atlántico.

Lafuente Urién subraya que los fondos de este archivo familiar, que se han convertido en unas 15.000 imágenes digitales de documentación original, aportan "miles de registros de instrucciones, cédulas y cartas reales" en ocasiones con anotaciones manuscritas por los propios monarcas de su puño y letra y, sobre todo, las cuentas que recogen "el día a día de las galeras" en el Mediterráneo y la Armada en el norte de Europa, Flandes y también de los viajes a las Indias.

PUBLICIDAD

"Se puede encontrar una serie de documentos que son absolutamente sorprendentes, como que tocaban música en las galeras. Otros pueden contar los gastos, lo que comían, lo que bebían y lo que hacían, porque eran nobles que vivían en los barcos y tenían su vida en los barcos", explica Lafuente Urién que, de este modo, resume que en los navíos, los nobles desarrollaban su vida militar y también la vida social.

Todos estos detalles del día a día de los barcos y también de los acontecimientos históricos más significativos ha podido llegar hasta nuestros días gracias a la labor de recopilación iniciada por el primer Álvaro de Bazán, marino con los Reyes Católicos, que siguieron sus descendientes hasta Felipe IV, ya convertidos en marqueses de Santa Cruz.

PUBLICIDAD

El jefe de difusión del Archivo Histórico de la Nobleza, Alejandro Sierra López, desgrana que entre los documentos de este archivo se encuentran textos relativos a la Batalla de Lepanto, los preparativos de la Gran Armada o Armada Invencible para el desembarco en Inglaterra, documentación sobre el socorro de Génova, la anexión de Portugal por parte de Felipe II y la Carrera de Indias.

Hay también documentos sobre la situación del Mediterráneo, con piratas como Barbajarroja o el corsario Francis Drake y otra tipología de "relatos de hechos", como la toma de Chipre o la conquista de la isla Terceira, en el archipiélago de las Azores.

PUBLICIDAD

En general, Sierra López destaca que los documentos recopilados y puestos a disposición del público en general narran la historia de España, pero también historia de Francia, de Inglaterra y de América, por lo que resume que es "una documentación de interés internacional".

Con todo, para Lafuente Urién, "lo que más llama la atención es la forma de conservar una tras otra, todas las cartas originales, todas con sus sellos, con sus firmas reales" y el hecho de que se hayan conservado "perfectamente" aunque con alguna mancha de humedad.

PUBLICIDAD

La labor del Archivo Histórico de la Nobleza comenzó aproximadamente hace una década, cuando la institución recibió estos fondos, que ocupan más de 2.300 cajas de archivo con documentación que llegó "revuelta y desordenada" .

Así, explica que la tarea del Archivo Histórico de la Nobleza ha consistido en "poner orden" y, a continuación, ir haciendo descripciones "documento a documento, papel a papel, para dar información de lo que hay".

PUBLICIDAD

Con todo, destaca que este archivo ya se podía consultar físicamente en las instalaciones de Toledo desde hace unos años, por lo que el último paso ha sido digitalizarlo para que sea accesible por internet.

De este modo, explica que los archiveros hacen "una especie de resumen" del contenido de los documentos, pero no transcriben el contenido total de los mismos y anima a hacer una "labor de investigación" y "leer todo lo que ponen los documentos" por si alguien encuentra alguna referencia a Miguel de Cervantes, que participó en la Batalla de Lepanto. EFE

PUBLICIDAD

(foto) (vídeo) (audio)