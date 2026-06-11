Los discos de la semana: Olivia Rodrigo busca la cura a la tristeza con The Cure como guía

Madrid, 11 jun (EFE).- Solo unos días después del gran baño de masas que por sorpresa se ha dado en el festival barcelonés Primavera Sound, Olivia Rodrigo lanza su tercer LP como la gran estrella de una semana muy escasa en estrenos discográficos nacionales.

Cada vez más emparentada con la escena rock que con la imagen de estrella juvenil del pop que la vio saltar a la palestra tras la pandemia, la intérprete y compositora estadounidense hace aún más explícita la influencia de sus ídolos The Cure en este trabajo, más experimental y lleno de canciones tristes como indica su título.

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Como un apéndice "luminoso" de su último álbum de estudio, 'Anela' (2025), la compositora e intérprete catalana presenta este EP a las puertas del verano con seis temas nuevos con la vuelta a la calma como foco de inspiración.

La ilicitana, gran representante en Eurovisión 2023 con una de las actuaciones más impecables de un artista español en el festival, lanza por fin su debut en el formato LP combinando los elementos que ya la definían en aquel 'EaEa': flamenco, pop alternativo, electrónica de vanguardia y una presentación muy cuidada.

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La banda musical valenciana liderada por Borja Mompó reedita diez años después de su lanzamiento el tema 'Dos amigos' en un vinilo de 7 pulgadas con una versión alternativa que solo podrá escucharse en esta edición física, así como su último tema, 'Una ilusión'.

El disco número 24 en la carrera de esta veterana banda, que fue uno de los puntales del rock progresivo, empezó a tomar forma gracias a la canción que le da título en cuanto a cierta luminosidad y algo que crece hasta cierta "idea de enormidad", con cortes más típicamente Yes y otros que se internan "en nuevos territorios".

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Vuelve una de las artistas que ha bromeado con su confinamiento en el supuesto asilo en el que caen todos aquellos que no han sabido reencontrar la senda del éxito general y lo hace con un álbum alejado de las grandes discográficas, grabado entre Tokio y Europa y en el que los ritmos de baile se alternan con relatos profundos.

La artista colombocanadiense enfocada al r&b actual fue una de las escogidas para forma parte de la banda sonora del próximo Mundial 2026 y ahora lanza su cuarto álbum de estudio, con temas como 'Ain't U Tired?' junto a Muni Long.

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La artista que teloneó a Ed Sheeran en su última gira regresa con material nuevo en su sexto disco de estudio, centrado en este caso en la fe, el matrimonio y la maternidad, según ha explicado ella misma, que dice haber encontrado la paz en su vida a través de esos tres principios.

Grabado en su propio estudio en Nashville, el músico estadounidense reinterpreta diez canciones originales de esa variante del rock suave y sin asperezas que se dio en llamar 'yacht rock' e incluye una canción original.

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A medio camino entre la banda sonora y el de ser un disco que acompaña a la película del mismo nombre, su autora da así continuidad por fin al formato de álbum largo, 'Panorama' (2022), y ratifica su condición de intérprete y compositora además de la de actriz.

Casi 20 años después de la publicación de 'Real Life' (2007), su disco de debut, esta música estadounidense que fue una de las grandes embajadoras del rock alternativo con gusto por el folk ha decidido reelaborarlo y "reimaginar" todas sus canciones con nuevos arreglos e invitados tan sobresalientes como Iggy Pop.

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El conjunto británico integrado por los hermanos McNamara que brilló en la última etapa del 'brit pop' da continuidad a su ya larga carrera con su noveno álbum de estudio, con canciones más habituales de su producción como 'Stop' y otras más oscuras como 'Up In Your Feelings'. EFE