León XIV agradece a Cataluña la integración de personas venidas de otros países

Monistrol de Montserrat (Barcelona), 10 jun (EFE).- El papa León XIV ha agradecido a Cataluña su contribución a la acogida de personas llegadas de otros países y su labor para integrarlas en "una única familia".

"Gracias a Cataluña por haber recibido a tantas personas de otros países y por la forma de integrarlas a todas en una única familia", ha dicho el papa en un discurso en el balcón de la abadía de Montserrat frente a miles de fieles, al término de la ceremonia celebrada en el interior del templo.

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El papa, al que el público aclamaba al grito de "papa León te queremos un montón", ha dado las gracias por, ha dicho, "esta hermosa manifestación de todos unidos en una sola familia".

Ha celebrado la "alegría, el entusiasmo y profundo sentido de fe" que está viendo estos días en toda España, con "este deseo de alabar a Dios y de estar unidos", ha añadido.

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El papa ha hecho este discurso después de venerar a la Virgen de Montserrat en uno de los momentos más icónicos de su visita la abadía, cuando ha subido al camarín de la imagen de la Moreneta, mientras los niños de la Escolania de Montserrat interpretaban 'El Virolai'.

"Montserrat me ha acompañado siempre", ha dicho el santo padre durante el discurso previo en el interior del templo, al recordar que, antes de ser papa y durante la década de 1990, fue rector de la Parroquia Nuestra Señora de Montserrat en la ciudad de Trujillo, en Perú.

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La visita del papa ha sido uno de los actos más cargados de simbolismo de la visita de la papa a Cataluña, por la historia milenaria y al carga identitaria, cultural y religiosa que representa Montserrat.

El papa ha llegado a Montserrat en un helicóptero que ha aterrizado en un helipuerto, donde ha cambiado de medio de transporte: ha cogido primero un coche y después un 'buggy', como los que se utilizan en el golf, para acceder a la explanada del monasterio.

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Las campanas de la abadía han repicado para dar la bienvenida al pontífice, en un día claro y soleado, a diferencia de la última visita de un santo padre a Montserrat, la de Juan Pablo II en 1982, marcada por una fuerte tormenta de lluvia que alteró toda la agenda.

León XIV ha sido recibido por miles de fieles que han podido a subir Montserrat, una montaña hoy blindada y a la que solo se puede acceder con invitaciones o reservas de hotel en la abadía.

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Después del recorrido en papamóvil por la plaza de la abadía, el santo padre ha entrado a pie en el atrio interior de la abadía, donde un millar de niños de escuelas cristianas catalanas le han recibido con emoción.

En la iglesia ha sido recibido a las puertas por el obispo de Sant Feliu de Llobregat, Xabier Gómez García, y el abad de la abadía, Manel Gasch Hurios, para iniciar una ceremonia en la que están presente, entre otros, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el ministro de Transportes, Óscar Puente.

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Al entrar, como marca la liturgia, ha besado la Vera Cruz, se ha lavado las manos y ha hecho el rito de la aspersión para bendecir, tras lo cual ha rezado en la capilla del Santísimo.

Tras unas palabras de bienvenida del abad y del obispo de Sant Feliu, en las que han recordado la abadía milenaria de Montserrat -fue fundada en el 1025 por el Abat Oliva- como lugar de peregrinación, el papa ha presidido el rezo del Santo Rosario.

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La Escolania de Montserrat ha interpretado el 'Salve Regina' y el 'Virolai', el himno dedicado la Moreneta que se ha cantado prácticamente en cada acto del papa.

Mientras sonaba el 'Vilorai', el papa ha subido al camarín de la Virgen de Montserrat, el lugar más sagrado y de peregrinación de los fieles, donde se guarda la figura de la Moreneta.

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Tras el acto público, el papa almorzará de forma privada con la comunidad benedictina de Montserrat antes de volver a Barcelona, donde presidirá un acto en la Iglesia de Sant Agustí, hará un recorrido en papamóvil y oficiará la misa en la Sagrada Familia. EFE

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