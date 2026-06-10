Las Palmas de Gran Canaria otorga a León XIV su máxima distinción: la llave con su escudo

Las Palmas de Gran Canaria, 10 jun (EFE).- El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria entregará este jueves al papa León XIV, el primer pontífice que la visita, su máxima distinción: una llave elaborada en metal de baja fusión, chapada en oro y con el escudo de la ciudad, según ha detallado este miércoles su autor.

El empresario Fernando Ruiz ha detallado a los periodistas que tras recibir este encargo del Consistorio elaboró varias llaves, de las que, en su opinión, se ha escogido "la más bonita", que se entregará ensamblada en metacrilato y dentro de un estuche al papa en la recepción de bienvenida que tendrá lugar entre las 13.00 y las 13.30 horas en la trasera del Teatro Pérez Galdós.

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Es la sexta distinción de este tipo que concede Las Palmas de Gran Canaria a un jefe de Estado extranjero o, excepcionalmente, a una personalidad, como los premios Nobel de Medicina que la recibieron en 1996 o el bioquímico valenciano Santiago Grisolía, a quien también se otorgó en una visita a la ciudad, ha explicado su cronista oficial, Juan José Laforet.

El doctor en Historia del Periodismo y Ciencias de la Información ha destacado que el origen de estas llaves se encuentra en las ciudades medievales con murallas, que cerraban para entregarlas a un nuevo rey que la visitaba o a alguna personalidad con el fin de que "tomara posesión" de la urbe, en señal de que era bien recibido, para que sintiera "que esa era su casa", como quiere transmitir Las Palmas de Gran Canaria a León XIV este jueves, ha resaltado su alcaldesa, Carolina Darias.

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Laforet ha recordado que Las Palmas de Gran Canaria, que celebra este mes 548 años de historia, tuvo murallas hasta la mitad del siglo XIX, y una puerta o portada, la de Triana, que enlazaba con lo que hoy es la calle León y Castillo, por lo que, históricamente, se justifica que una urbe que ha estado amurallada entregue una llave a sus visitantes ilustres para que se sientan en su "casa".

La alcaldesa Darias ha subrayado que este jueves la capital de Gran Canaria vivirá "un momento histórico que lleva mucho tiempo preparando" para acoger al papa en las mejores condiciones.

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Multitud de operarios municipales adecentaban desde primeras horas de este miércoles los alrededores del Teatro Pérez Galdós, donde se recibirá a León XIV y desde donde iniciará un recorrido en papamóvil hasta llegar a la catedral de Santa Ana para presidir un encuentro eclesiástico.

Varias pantallas gigantes y más de un millar de sillas también se instalaban esta mañana en la plaza de Santa Ana, donde León XIV almorzará y pernoctará, ya que en uno de sus márgenes laterales se encuentra el Palacio Episcopal de la Diócesis de Canarias, residencia habitual del obispo José Mazuelos, quien lo acogerá en esta visita.

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La regidora ha informado de que este miércoles ha dictado un bando municipal con motivo de la llegada de León XIV, en el que la ciudad expresa "el honor" que supone su visita, para la que también se ha constituido un centro que coordinará la emergencia municipal declarada por grandes eventos.

"Somos una ciudad abierta, una ciudad de acogida, hospitalaria, que quiere rendir respeto a Su Santidad por lo que significa como jefe de Estado, pero, especialmente, líder espiritual, también de la Iglesia católica, pero especialmente por los valores que representa de la unión, la solidaridad, el entendimiento, la paz y de tender puentes con toda la humanidad", ha referido la alcaldesa socialista. EFE

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