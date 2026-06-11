Argentina se despega ligeramente de España y Francia a las puertas del Mundial

Redacción deportes, 11 jun (EFE).- Con la disputa de los últimos amistosos previos al inicio este jueves del Mundial 2026 con el encuentro entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca, Argentina encabeza la clasificación de la FIFA ligeramente más despegada de sus perseguidoras, España y Francia.
Estos partidos preparatorios han permitido al conjunto de Lionel Scaloni situarse en la cima de la lista. Tras ganar el último choque a Islandia por 3-0, acumula 1877.27 puntos, por los 1874.71 de la Roja, que ganó a Perú por 3-1, y los 1870.70 de Francia, vencedor de Irlanda del Norte por 3-1.
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Inglaterra, que esta madrugada se deshizo por 3-0 de Costa Rica, es cuarta con 1828.02, por delante de Portugal (1767.85), Brasil (1765.86) y Marruecos (1755.10), que supera en la clasificación a Países Bajos (1753.57).
Bélgica (1742.24) y Alemania (1735.77) cierran el top diez.
Colombia se mantiene decimotercera con 1698.35 puntos, seguida por México, que tras su goleada ante Serbia (5-1) suma 1687.48 y supera a Senegal (1684.07). También progresa una plaza Uruguay (1673.07), que deja atrás a Estados Unidos (1671.23).
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Ecuador continúa en el vigésimo tercer puesto con 1598.52, Panamá baja al 34 con 1539.16, al igual que Paraguay, que retrocede al 41 con 1505.35. EFE
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