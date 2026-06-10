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La Fiscalía admite al juez dos reuniones de un excargo de García Ortiz con Leire Díez y el abogado de Cerdán

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La Fiscalía General del Estado (FGE) ha reconocido al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez' que Diego Villafañe, exteniente fiscal de la Secretaría Técnica de la (FGE), se reunió dos veces con la exmilitante socialista Leire Díez y Jacobo Teijelo, abogado del exdirigente socialista Santos Cerdán.

Así lo han confirmado fuentes de la FGE a Europa Press, que han dado cuenta de que la Fiscalía ha remitido al magistrado Santiago Pedraz la información requerida por el instructor acerca de la existencia de encuentros celebrados en la sede del organismo entre abril de 2024 y 2025 con las personas anteriormente citadas.

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Por otro lado, las fuentes han detallado que "no existen registros" de visitas realizadas a la sede de la Fiscalía General por parte de Díez, Teijelo, el abogado Ismael Oliver, el empresario Javier Pérez Dolset, todos ellos investigados en el 'caso Leire Díez', o del abogado del comisario jubilado José Manuel Villarejo, José García Cabrera, citado como testigo en la causa.

En concreto, las fuentes fiscales indican que Villafañe y la entonces fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Beatriz López Pesquera, mantuvieron el 6 de mayo de 2025 "una reunión" con Teijelo "en la que éste informó de la existencia de una serie de hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal". Entre finales de marzo y principios de abril, Villafañe volvió a reunirse con el abogado de Cerdán.

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Según las fuentes, en ambos encuentros, el abogado "estuvo acompañado de una mujer que tuvo una intervención menor y fue presentada como una compañera de despacho del letrado", en alusión a Leire Díez.

Este requerimiento de información se enmarca en la investigación que está llevando a cabo el juez Pedraz sobre la existencia de una presunta trama liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por Leire Díez para, supuestamente, obstaculizar causas judiciales que pudieran afectar al PSOE y al Gobierno.

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